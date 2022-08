Nina Soldano si mostra sui social senza filtri: eccola in uno scatto al mare in costume.

Nina Soldano interpreta in Un posto al sole un personaggio di punta, Marina Giordano. E’ nel 2003 che entra a far parte della soap opera raggiungendo la massima popolarità. La sua carriera è cominciata molti anni prima, il cinema e il piccolo schermo l’hanno vista più volte nel cast di importanti pellicole.

Non è possibile dimenticare il suo personaggio nel film Fatalità dove ha recitato al fianco di Nino D’Angelo. Il film uscito nel 1992 è ancora oggi molto amato. L’attrice ha vestito i panni di Anna ed era giovanissima. Questo è soltanto uno dei tanti ruoli portati in scena sul grande schermo, l’abbiamo vista ancora ne La notte degli squali, Delitti e profumi, Bonus Malus, Io e il re; sul piccolo schermo ha recitato in Disperatamente Giulia Passi D’Amore, Donna D’onore, Casa Vianello, Incantesimo, Ricominciare, Il Giudice Mastrangelo e in tanti altri film.

Come abbiamo detto, ha raggiunto la massima popolarità grazie ad Un posto al sole. Quando vi entra a far parte nel 2003 il pubblico comincia a conoscerla sempre di più almeno sotto il lato professionale, apprezzandone il talento. Il suo personaggio è centrale ed è amatissimo. Non a caso quando l’anno scorso Marina è partita e per qualche settimana non l’abbiamo vista in scena, i telespettatori si sono schierati contro questa scelta chiedendo il suo ritorno. Un posto al sole adesso è in vacanza e anche molti attori del cast lo sono. Nina Soldano è al mare insieme a suo marito. Sul suo canale social ha pubblicato in questi giorni tante foto e storie, mostrandosi senza filtri.

Nina Soldano in vacanza al mare: ecco l’attrice in costume senza filtri

Un posto al sole è in vacanza e quando tornerà scopriremo finalmente cos’è successo a Viola e Susanna. Infatti l’ultima puntata ha visto in scena un vero e proprio colpo di scena, Lello Valsano ha sparato tre colpi di pistola contro le due donne ma la puntata si è conclusa lasciando tutti con il fiato sospeso.

La soap opera ritornerà dopo la pausa estiva. Gli attori del cast si stanno rilassando al mare o in altri bellissimi luoghi prima di riprendere le registrazioni. Anche Nina Soldano sta approfittando della pausa, ed è al mare insieme al compagno Teo Bordagni. L’attrice ce lo fa sapere pubblicando diverse storie del luogo in cui si trova e in cui si mostra in spiaggia o in acqua.

Nina ha condiviso una serie di foto in cui possiamo ammirarla in costume senza filtri. Ha sfoggiato una forma fisica smagliante. Non ha nulla da inviare alle giovanissime. In questo scatto indossa un bikini a due pezzi con una fantasia particolare di due colori diversi.