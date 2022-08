Noto volto di Canale 5 trasportato d’urgenza in ospedale: sui social in lacrime

Noto volto di Canale 5 trasportato d’urgenza in ospedale: si è mostrato sui social in lacrime; cosa è successo.

Ore di apprensione per i fan di uno dei personaggi televisivi più in vista degli ultimi anni. Nei giorni scorsi, attraverso una serie di Instagram Stories, il noto volto di Mediaset ha annunciato di essere stato ricoverato in ospedale.

Lo ha annunciato proprio riprendendosi nel momento in cui è stato trasportato d’urgenza in ospedale, caricato in ambulanza su una barella. Il tutto è avvenuto a Catania, dopo una serata in discoteca nella quale è stato ospite. Momenti di vero terrore per lui, scopriamo cosa è accaduto.

Il famoso volto di Canale 5 ricoverato in ospedale: cosa è successo durante una serata in discoteca

Brutto imprevisto per Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island e La Pupa e il Secchione Show. Nel corso della giornata di ieri, il romano ha condiviso sul suo canale social quanto gli è accaduto dopo una serata in un noto locale di Catania. Francesco è stato colto da un improvviso malore e di conseguenza è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Nelle immagini condivise su Instagram non si capisce l’entità del suo problema, ma si sente Chiofalo dire ai medici di non avvertire sensibilità alla gamba. In seguito a quelle stories, Francesco non ha lasciato altre dichiarazioni, ma a rivelare qualcosa in più ci ha pensato la nota blogger Deianira Marzano, che ha fatto sapere che l’ex di Temptation Island ha fatto alcuni accertamenti dal suo neurologo e ora è a riposo, dopo essere stato dimesso dall’ospedale per tornare a Roma.

Successivamente, la blogger ha condiviso anche un video inviatole da una followers. Un video in cui si vede Francesco all’aeroporto di Fiumicino, su una sedia a rotelle, accompagnato da un OS. “Lui sembrava molto provato e veramente molto giù di morale. Mi è dispiaciuto vederlo in quelle condizioni, poverino”, ha scritto l’utente, come riporta Deianira. Quest’ultima ha anche difeso Francesco da chi lo ha accusato di aver inscenato il malore per cercare visibilità: “Mi auguro che finalmente quei pochi che hanno detto che stava mentendo la smetteranno”, ha scritto nelle stories. La blogger ha anche risposto a chi ha commentato negativamente la scelta di Francesco di condividere sui social quei momenti di panico: “Io lo conosco bene e il fatto che lui abbia ripreso tutto è perché come tanti di noi vive una vita in simbiosi con il telefono, con cui condivide la sua realtà”.

Dopo le stories condivise dall’ospedale, Francesco non è riapparso sui suoi canali social. Neanche la sua compagna Drusilla Gucci ha rilasciato alcuna dichiarazione dopo il malore. In attesa di aggiornamenti positivi, non possiamo che mandare a Francesco un grande abbraccio virtuale, augurandogli una velocissima ripresa.