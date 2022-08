“Pesi più di quello che dici”: incredibile, così ha risposto all’attacco

Ennesimo attacco via social relativo al peso e ai chili di troppo: ecco come ha risposto l’ex volto di Canale 5 alle parole dell’hater.

Dopo gli interventi di tanti personaggi noti che hanno voluto esprimere la loro opinione sulla sentita tematica del body shaming, anche l’ex volto di Canale 5 ha dovuto difendersi dall’ennesimo attacco arrivato da parte di un utente.

Punto della questione come al solito è stato il peso: durante una diretta Instagram aveva detto di pesare 66 kg, ma qualcuno tramite un box domande ha messo in dubbio tale numero dicendo: “Bugiarda! Chi ti crede che fai 66 chili? Ne faccio io 70 e sono la metà di te”.

Non è la prima volta che i social si fanno veicolo di insulti e prese in giro riguardo all’aspetto fisico e spesso ad essere presi di mira sono i personaggi pubblici verso i quali i giudizi sono quasi sempre più impietosi. Anzi, spesso foto di corpi troppo in forma vengono attaccate perché se ne mette in dubbio l’autenticità. Insomma, per un motivo o per l’altro, i cosiddetti ‘leoni da tastiera’ trovano sempre un motivo per attaccare.

Perfino Wanda Nara ha voluto intervenire sulla questione condividendo pubblicamente una sua immagine di qualche tempo fa in costume dove non appare in forma come siamo abituati a vederla, ma lei non ha problemi ad ammettere di avere difetti come tutti. Semplicemente, spiega, posta le foto in cui viene meglio, ma non è certo l’unica!

Anche l’influencer di cui vi parliamo adesso ha dato una risposta magistrale a chi l’ha attaccata: scopriamo di chi si tratta e come ha reagito alle solite sciocche frecciatine.

“Non lo vedo un problema”: l’ex volto di Canale 5 risponde all’attacco

L’ultima in ordine di tempo che ha dovuto difendersi dal body shaming è stata Ramona Amodeo, ex tronista di Uomini e Donne che approdò al famoso dating show nel 2010. Alla fine del suo percorso Ramona scelse Mario De Felice col quale la storia durò qualche mese lontano dai riflettori.

Nel 2017, Ramona è convolata a nozze con l’attuale marito, Luca Cicia. Dopo aver avuto la prima i figlia, tra i due c’è stata una crisi che li spinse addirittura a decidere di separarsi. Poi, fortunatamente, c’è stata la riappacificazione ed hanno dato alla luce altri due bambini, un’altra femmina ed un maschietto, nato lo scorso aprile.

Alla domanda tendenziosa rivoltale dall’utente, Ramona ha risposto facendo notare che non è sano essere così preoccupati per la lancetta della bilancia: “Potrei pesare 50 chili con 90. Onestamente, non credo che il peso sia un problema. Mi spaventi tu che sei così attaccata al peso. Vuoi una coppa per pesarne 70?”.

Parole intelligenti ed equilibrate: brava Ramona!