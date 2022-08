Piqué e Shakira, il colpo di scena dopo la fine del rapporto: cos’è successo

Dopo la conferma della rottura tra Shakira e Gerard Piqué, arriva una notizia che lascia tutti senza parole: cosa starebbe accadendo.

Tra le coppie celebri che hanno deciso di porre fine alla loro unione in questi ultimi mesi lasciando i fan sbalorditi, c’è sicuramente quella formata fino a qualche tempo fa da Shakira e Gerard Piqué. Una rottura arrivata giusto un po’ prima di quella annunciata da Totti ed Ilary Blasi, con la quale potrebbe avere qualche punto in comune.

Almeno stando a quanto rivela il The Sun che qualche giorno fa ha lanciato un’indiscrezione shock al riguardo. Ma andiamo con ordine. La cantante colombiana e il calciatore del Barcellona si sono lasciati dopo più di 10 anni e due figli dopo che erano iniziate a circolare voci sui presunti tradimenti di lui.

La notizia non aveva certo lasciato indifferenti i fan, i quali avevano riservato a Piqué insulti e fischi addirittura anche in campo, durante l’incontro Real Madrid-Barcellona. Dal canto suo, nonostante la sofferenza con cui è stata costretta a convivere in questi mesi, la celebre pop-star sudamericana ha cercato comunque di reagire sorprendendo tutti con una novità che non ci saremmo mai aspettati e di cui vi abbiamo parlato in precedenza.

Ora, secondo il noto periodico britannico, il campione spagnolo avrebbe già una nuova fiamma e l’avrebbe presentata in famiglia! Vediamo quindi chi è la donna che avrebbe conquistato il cuore di Piqué.

Shakira e Piqué, l’indiscrezione è sulla bocca di tutti: da non credere!

Il The Sun fa sapere che Piqué avrebbe voltato pagina con una studentessa di 23 anni di nome Clara Chia Marti. I due si sarebbero incontrati durante degli eventi organizzati per la Kosmos, società di cui Gerard è proprietario.

Alcuni amici del calciatore avrebbero raccontato alla testata che “le persone lo hanno aiutato a mantenere la storia d’amore segreta e hanno cancellato gli account sui social media di Clara in modo che le persone non potessero trovare le sue foto”.

Un dettaglio che secondo tali fonti potrebbe essere indicativo di una certa serietà nelle intenzioni del 35enne nei confronti della nuova fidanzata. A supportare questa tesi, ci sarebbe poi un’altra sorprendente indiscrezione: pare che Clara Chia Marti sia stata presentata addirittura ai figli Milan e Sasha, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015.

La 45enne originaria di Baranquilla è sempre apparsa molto innamorata di Piqué e quanto accaduto tra loro dev’essere stato un brutto colpo per lei. Tempo fa aveva raccontato a Grazia la piccola follia commessa per amore mentre si trovava sul suo aereo privato diretto dalla Croazia al Marocco. Fece cambiare il piano di volo mentre sorvolano Barcellona: “Ho fatto cambiare il piano di volo e siamo scesi. Mi sono precipitata a casa. Gerard mi ha guardato stupito: “Non dovevi essere a Rabat?”. Mi è venuta voglia di darti un bacio prima di andarci!”

Ha lasciato di stucco anche voi la rottura tra Shakira e Piqué?