“Stasera no make up”: Giulia Salemi esce senza trucco, com’è al naturale

Giulia Salemi esce senza trucco, è lei stessa a farlo sapere sui social: “Stasera no make up”.

Giulia Salemi ne ha fatta di strada da quando ha esordito sul piccolo schermo. In particolare dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip la sua carriera ha letteralmente spiccato il volo anche se aveva già molti anni prima cominciato a muovere i primi passi con successo nel mondo dello spettacolo.

Ha fatto parte del cast della quinta edizione del reality condotta da Alfonso Signorini ed è proprio nella casa che ha trovato l’amore con Pierpaolo Petrelli. Oggi insieme all’ex gieffino forma una delle coppie più belle e amate. Dopo l’esperienza nella casa l’abbiamo vista alla conduzione di vari format. Nella sesta edizione insieme a Gaia Zorzi ha condotto il GF Vip Party in onda sulla piattaforma Mediaset Infinity. Di recente invece è stata al timone insieme a Niccolò De Devitiis del Giffoni Film Festival. Sembrerebbe che Giulia abbia tutte le carte in regola per arrivare sempre più in alto. E’ amatissima tanto che sui social è seguita da quasi 2 milioni di follower. Con migliaia di foto pubblicate, con la condivisione di tante storie e avendo un seguito così alto di follower ogni suo movimento non passa inosservato.

In una recente ig l’influencer si è mostrata senza trucco, come lei stessa fa sapere: “Stasera no make up”.

Giulia Salemi pubblica uno scatto al naturale: “Stasera no make up”

Sul suo canale instagram è seguita da quasi 2 milioni di follower e ha pubblicato oltre 3 mila scatti. Giulia Salemi è amatissima da coloro che la seguono, ci interagisce spesso rispondendo alle loro domande. Tra le foto possiamo ammirare i suoi outfit, sempre molto particolari.

Per esempio per il Giffoni Film Festival, di cui è stata alla conduzione insieme a Niccolò De Devitiis, ha sfoggiato dei look pazzeschi. Ha pubblicato varie immagini dell’evento mostrando tutti gli abiti indossati, dal vestito corto a quello lungo, dal due pezzi con gonna e top all’outfit con pantalone e top cortissimo. Ogni volta è stata una sorpresa. Giulia condivide anche molte immagini in cui è insieme al suo fidanzato, Pierpaolo Petrelli. L’amore fra i due è nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip, quando entrambi erano concorrenti. La Salemi fu eliminata qualche settimana prima mentre Pierpaolo arrivò ad un passo dalla vittoria classificandosi al secondo posto. Nelle sue ultime recenti storie la conduttrice si è mostrata poco prima di uscire con l’ex concorrente. Ha pubblicato uno scatto senza trucco, proprio come piace a lui, fa sapere.

“Stasera no make up. Come Piace a lui”, ha scritto a corredo dell’immagine. Giulia si mostra senza make up, con il viso senza colori. Anche al naturale è molto bella. E’ giovane e non ha bisogno di trucchi e accessori.