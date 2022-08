Stefano De Martino, amara decisione: sembrava tutto pronto, ma…

Sembrava tutto confermato ma, secondo Davide Maggio, per i fan di Stefano De Martino ci sarebbe una brutta notizia: decisione shock!

Settembre si avvicina e l’inizio della nuova stagione televisiva anche. In autunno vedremo ripartire molti dei programmi tv di maggior successo e anche qualche interessante novità. Tra queste, vi avevamo parlato del nuovo attesissimo programma di Rai Due che avrebbe visto al timone Stefano De Martino.

Una vera e propria scommessa per il secondo canale della tv di Stato, per la quale era stato scelto uno dei volti più amati e popolari degli ultimi anni come quello dell’ex ballerino di Torre Annunziata. Negli ultimi anni è stata evidente la sua ascesa professionale ed ormai si può considerare a pieno titolo uno dei conduttori di punta dell’azienda. L’appuntamento con la prima puntata dello show era previsto per lunedì 26 settembre, ma ora Davide Maggio fa sapere che la Rai avrebbe deciso di rimandare tutto.

Basato sul format americano That’s My Jam di Jimmy Fallon trasmesso da NBC ed a cui hanno partecipato grandi nomi della musica come Ariana Grande e John Legend, Sing Sing Sing (questo il titolo scelto per la trasmissione) prevede ad ogni puntata la sfida tra due gruppi di volti noti dello spettacolo a colpi di canzoni cantate dal vivo e vari giochi. Insomma, una sorte di versione rinnovata di Furore, grande successo di fine anni ’90 con Alessandro Greco, ricordate?

Intanto, Stefano De Martino tornerà comunque in tv in autunno e lo farà con un altro dei suoi programmi più amati ovvero Stasera tutto è possibile. Quest’ultimo verrebbe così anticipato, dal momento che inizialmente si era pensato ad un ritorno in primavera. Per il marito di Belen, questa sarà la quarta stagione dello show ereditato da Amadeus.

Brutto colpo per Stefano De Martino: la decisione che nessuno si aspettava

Se a settembre quindi è probabile che rivedremo De Martino col suo famoso game musicale, per novembre ci sarà un’altra grande novità che lo vedrà protagonista. Tornerà con la seconda stagione di Bar Stella, dove lo abbiamo visto tra la fine dell’anno scorso e l’inizio di quest’anno: stavolta, però, saranno ben tre gli appuntamenti settimanali previsti: il martedì, il mercoledì ed il giovedì.

Si potrebbe ipotizzare che dietro l’improvviso dietrofront della Rai riguardo a Sing Sing Sing ci sia il timore di una concorrenza troppo agguerrita: il lunedì sera, infatti, Rai Uno con le fiction e Canale 5 col GF Vip avrebbero rappresentato degli scogli troppo difficili da superare.

Ad ogni modo, la presenza di De Martino in tv nei prossimi mesi è assicurata e ciò non può che fare tirare un sospiro di sollievo al suo pubblico che non vede l’ora di ritrovarlo sul piccolo schermo.

Diciamoci la verità: quanto manca la simpatia di Stefano?