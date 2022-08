Carmen Di Pietro, l’esperienza all’Isola dei Famosi l’ha segnata: cosa fa ogni volta

L’esperienza a L’Isola dei Famosi ha segnato l’ex naufraga Carmen di Pietro: cosa fa ogni volta che esce, nessuno lo avrebbe mai immaginato

Una personalità di spicco emersa con tutta la sua forza nella sua seconda esperienza all’interno del reality condotto da Ilary Blasi. A L’Isola dei Famosi abbiamo avuto modo, nei mesi precedenti, di poter vedere una Carmen Di Pietro sicuramente diversa dalla prima volta in cui ha messo piede sull’Isola. Sia perché sapeva come affrontarla la seconda volta sia perché in questa occasione, al suo fianco c’era suo figlio Alessandro Iannoni.

Davanti le telecamere del reality è emersa in modo preponderante la personalità di una donna forte e di una madre protettiva nei confronti del suo primogenito. Tanti sono stati i curiosi ‘siparietti’ che hanno visto coinvolti madre e figlio. Il tutto perché mamma Carmen ci tiene a far sì che la formazione di suo figlio sia messo al primo posto e pertanto la showgirl non ammette ‘distrazioni’ di alcun tipo sulla strada di suo figlio. Ma se da un lato l’esperienza a L’Isola ci ha mostrato una Carmen Di Pietro forte e decisa, dall’altro ha segnato in un certo qual modo l’ex naufraga che tornata sulla terraferma ha ammesso di aver bisogno di fare una cosa ogni volta che esce.

Carmen Di Pietro dopo L’Isola dei Famosi: ‘costretta’ a farlo ogni volta

L’esperienza a L’Isola dei Famosi ti segna. E’ un po’ quello che tutti i naufraghi raccontano dopo essere ritornati alla vita di sempre. Wild e selvaggia, è un’avventura che immerge in un percorso nuovo, anche interiore. All’Isola dei Famosi abbiamo visto i concorrenti ‘patire’ la fame e cercare di approviggionarsi il bottino dopo una dura prova. Carmen Di Pietro da questo punto di vista sembra essere stata molto coraggiosa. Ma il rientro a casa per l’ex naufraga è stato un po’ traumatico’. Come la stessa ha ammesso durante l’intervista a Tele Sette, l’ex naufraga ha raccontato di essere rimasta ‘segnata’ in negativo dall’esperienza sull’Isola.

Carmen Di Pietro ha ammesso di essere ‘costretta’, dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi a dover fare una cosa ogni volta che esce e si trova lontana da casa. Ebbene, l’ex naufraga, prima di uscire di casa si assicura di avere in borsa un pacchetto di cracker o un po’ di frutta, così per essere sicura di avere qualcosa che la rassicuri non appena avverte di aver fame. “Non li mangio ma mi da sicurezza sapere di avere del cibo con me“.