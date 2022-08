Chi sono e cosa fanno nella vita le figlie di Gigi Proietti: una l’abbiamo già vista.

Il 2 novembre 2020 Gigi Proietti si spegneva dopo aver vissuto una vita immensa. E’ scomparso nel giorno del suo compleanno, l’ottantesimo. Fu la sua famiglia a darne l’annuncio. Poco prima di morire l’attore fu ricoverato in condizioni gravissime a causa di problemi cardiaci.

La sua morte spiazzò tutti. Amato e apprezzato dal pubblico, si era fatto conoscere come doppiatore, attore, comico, cantante, regista, conduttore. Si è formato a teatro dove cominciò ad avere successo a partire dagli anni sessanta, tanto da essere considerato uno dei massimi esponenti del teatro italiano. In seguito è arrivato anche l’esordio in televisione ed è diventato in poco tempo uno dei personaggi di punta nel piccolo schermo.

Quando morì, la notizia fu data dalla sua famiglia, da sua moglie Sagitta Alter e dalle due figlie, Susanna e Carlotta. Nonostante sia stato un personaggio di spicco nel mondo dello spettacolo, la sua vita privata non è sempre stata sotto gli occhi dei riflettori. Ma sapete chi sono e cosa fanno nella vita le due figlie dell’attore? Sono molto note entrambe.

Gigi Proietti, chi sono e cosa fanno nella vita le figlie: entrambe sono molto famose

Gigi Proietti è morto due anni fa, nel novembre del 2020. La notizia sconvolse il pubblico. Ha avuto un ruolo di spicco sulla scena teatrale, nel piccolo schermo e al cinema. Se della sua carriera si conosce ogni cosa, la sua vita privata è sempre stata messa da parte, in modo da restare riservata anche se i dettagli importanti sono noti. L’attore nel 1962 ha conosciuto Sagitta Alter, un’ex guida turistica. L’incontro è avvenuto durante la giovinezza quando si esibiva nei locali di Roma.

Con lei ha trascorso il resto della sua vita. Non si sono sposati ma sono sempre stati insieme. Sono diventati genitori di due figlie, Susanna e Carlotta. Ma chi sono e cosa fanno nella vita? Entrambe sono molto conosciute. Carlotta ha 37 anni, ha studiato al DMAS e ha frequentato in seguito l’accademia di suo padre, diventando una bravissima attrice. In molti la ricorderanno in un famoso film. Infatti ha recitato insieme a Proietti nella pellicola Una pallottola sul cuore 2. Inoltre è una cantante e cantautrice. La figlia di Gigi ha ricordato un anno fa suo padre in un’intervista a Repubblica definendolo una persona umile, semplice e complessa.

Susanna è invece la primogenita, ha 42 anni e anche lei lavora nel mondo dello spettacolo, ma dietro le quinte, svolgendo il ruolo di costumista e scenografa. Quando Gigi Proietti morì, lo ricordarono raccontando com’era, una persona timida che poco mostrava l’affetto attraverso manifestazioni esplicite ma cercava le attenzioni da parte della sua famiglia e in particolare dalle sue figlie: “Cercava l’attenzione da parte nostra, voleva farsi dire lui ‘ti voglio bene’, ma lui non si lasciava andare a grandi parole”, rivelarono.