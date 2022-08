“Una collega voleva impedirmi di lavorare”: adesso sarà al GF Vip

“Una collega voleva impedirmi di lavorare”: il famoso personaggio sarà nella casa del GF Vip.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip partirà a settembre. Alfonso Signorini in queste settimane ha più volte svelato degli indizi per far incuriosire i telespettatori. Sono cominciati ad uscire i primi nomi. C’è stato anche chi ha categoricamente smentito le notizie sulla sua partecipazione.

Al momento il cast non è stato ancora svelato ma presto scopriremo chi saranno i nuovi concorrenti dato che i preparativi e i provini in questi mesi non si sono mai fermati. Nell’incertezza però abbiamo una grande certezza, un amatissimo personaggio ha fatto sapere che la sua presenza è assicurata nella casa. Lo ha confermato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi in cui ha svelato che sarà un protagonista del reality.

Nell’intervista ha parlato molto di sè svelando anche che una collega voleva impedirgli di lavorare: “Mi hanno raccontato che una mia famosa collega è andata da un direttore di rete a dirgli di non farmi lavorare”.

In un’intervista al Settimanale Chi ha svelato che sarà nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Edizione che partirà a settembre con la conduzione di Alfonso Signorini. Negli ultimi anni il programma sta riscontrando un successo impressionante e ci si aspetta grandi risultati anche con la nuova stagione. Naturalmente è tutto da vedere.

Come abbiamo detto, il famosissimo personaggio sarà nella casa. Nell’intervista oltre a confermare la sua presenza ha anche raccontato di come una sua collega voleva impedirgli di lavorare: “Una mia collega famosa è andata da un direttore di rete della sua azienda a dirgli di non farmi lavorare perchè ero malato”, ha raccontato Giovanni Ciacci. L’opinionista ha confessato di essere sieropositivo e di voler entrare nella casa per aiutare a combattere lo stigma sociale che affligge chi è malato di Hiv. Questo il motivo che avrebbe portato una sua collega, come spiega, ad andare da un direttore di rete della sua azienda per dirgli di non farlo lavorare perchè malato.

Ciacci racconta di essersi sentito tradito e umiliato ma vuole cogliere l’occasione per raggiungere tante persone e raccontare cosa vuol dire essere positivi oggi: “Mi sono detto, sai che c’è? Ti dimostrerò che posso lavorare a faccia scoperta e coglierò l’occasione di poter raggiungere tante persone che mi seguono in tv per raccontare cosa vuol dire essere positivi oggi”. Il conduttore vuole lottare contro lo stigma sociale che angoscia tutte le persone malate di Hiv: “Oggi si può vivere con l’Hiv, non ci si limita più a sopravvivere, è importante dirlo con grande chiarezza“.

Giovanni Ciacci sarà nella casa della nuova edizione del GF Vip ed è pronto a mostrarsi per quello che è, come ha sempre fatto.