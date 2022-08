Tra le corteggiatrici più amate di Uomini e donne, com’è oggi Alessandra Pierelli? La sua vita dopo il successo

Alessandra Pierelli è stata una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne, ma com’è oggi? Ecco la sua vita dopo l’incredibile successo.

Sono più di vent’anni che Uomini e donne va in onda con la formula del dating show, eppure il suo successo non tende a cessare. Attualmente, uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano nella sua fascia oraria, il programma di Maria De Filippi ha visto alternarsi in tutte le sue edizioni tantissimi ragazzi e ragazze pronti ad innamorarsi.

Se tra le troniste che hanno avuto la possibilità di sedersi sul trono di Uomini e donne per trovare l’amore, non possiamo fare a meno di dimenticarci di Silvia Raffaele, oggi splendida mamma, tra le corteggiatrici colei che ha lasciato un segno vi è sicuramente Alessandra Pierelli. Vi ricordate quando la bellissima romana arrivò nel dating show di Canale 5 per corteggiare Costantino Vitagliano? È stato uno dei troni più belli della storia del programma! Cosa sappiamo, però, adesso sul suo conto? La storia d’amore tra Costantino ed Alessandra ha fatto sognare tutti, ma non è durata tantissimo tempo. Com’è Alessandra oggi e com’è cambiata la sua vita dopo il successo?

Cosa fa e com’è diventata oggi Alessandra Pierelli, amatissima corteggiatrice di Uomini e donne

È stata proprio una delle prime corteggiatrici a presentarsi nello studio di Uomini e Donne, ma è stata una delle poche che ha saputo conquistare il cuore di tutti. Alessandra Pierelli si è facilmente contraddistinta da tutte le altre sue “colleghe” non solo per la sua bellezza, ma anche per la forte semplicità e genuinità. Cosa c’è da sapere oggi sul suo conto? Sono trascorsi più di 10 anni dal suo esordio nello studio di Uomini e donne e dall’inizio del suo successo, ma oggi cosa fa? E, soprattutto, com’è cambiata?

Dopo l’incredibile successo riscontrato a Uomini e donne, oggi Alessandra Pierelli ha detto “addio” al mondo della tv. Dando uno sguardo al suo profilo Instagram, abbiamo appreso che ha un proprio canale Youtube sul quale si diletta a condividere video. Anche la sua vita sentimentale, infine, è notevolmente cambiata. Chiusa la storia d’amore con Costantino Vitagliano, la bella Pierelli ha incontrato il suo principe azzurro. I due sono marito e moglie da diverso tempo ed, insieme ai loro due figli, formano una famiglia perfetta. Com’è diventata? Guardate qui:

Non c’è che dire: è sempre bellissima!

Quando inizia Uomini e donne?

Mancano ancora pochissimi giorni all’inizio di Settembre, ma la domanda che un po’ tutti si fanno è: quando inizia Uomini e donne? A quanto pare, la data di inizio è prevista per il 19 Settembre, ma fate attenzione: sembrerebbero esserci grosse novità! A partire dalla modalità di scelta dei tronisti fino a nuovi ‘ruoli’, il dating show di Canale 5 sembrerebbe essere intenzionato a sorprendere i suoi telespettatori.