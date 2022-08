Cosa ha studiato Raffaella Fico prima del successo: l’ha svelato lei stessa

Che cosa ha studiato Raffaella Fico prima del successo in televisione: l’ha svelato lei stessa parlando ai suoi migliaia di follower.

Raffella Fico negli ultimi giorni è finita al centro dell’attenzione mediatica. In una storia instagram ha rivelato di essere tornata single. Quando era all’interno della casa del Grande Fratello Vip aveva rivelato per la prima volta di essere fidanzata. L’allora compagno Piero Neri le aveva anche fatto un’inaspettata sorpresa presentandosi durante una puntata.

A quanto pare però le cose non sono andate come voleva. Rispondendo sul suo canale social a coloro che la seguono, attraverso il box delle domande, ha raccontato della sua attuale situazione sentimentale. Un utente le ha chiesto come procedesse la sua relazione con l’imprenditore e lei ha fatto sapere a tutti di non essere più fidanzata: “A dire il vero l’ho lasciato, non sono più fidanzata”, ha scritto.

Un altro utente le ha poi chiesto, in riferimento alla sua risposta: “Come mai ti sei lasciata? Sembrava così innamorato, idem tu”, e Raffaella ha spiegato che si tratta di una brutta pagina sentimentale: “Si è rivelato per me una grande delusione“. A quanto pare, l’ex gieffina è tornata single. Sempre nelle sue ig, tra le varie curiosità, qualcuno le ha chiesto quale scuola superiore avesse fatto. Ebbene, che cosa ha studiato Raffella prima di diventare famosa? E’ lei stessa a farlo sapere.

Raffaella Fico, sapete che cosa ha studiato prima del successo? E’ lei stessa che lo ha rivelato

Negli ultimi mesi abbiamo visto Raffella Fico all’interno della casa del Grande fratello Vip. La sua permanenza non è stata molta lunga ma l’esperienza è stata comunque molto intensa. Questa non è la prima volta per lei nella casa, infatti, in molti la ricorderanno quando fu concorrente nell’ottava edizione del reality allora condotto da Alessia Marcuzzi.

In questi anni abbiamo avuto modo di vederla in altri programmi televisivi, ha svolto diversi ruoli, come conduttrice, co-conduttrice, inviata, guest star, valletta, ed è stata ospite in diversi programmi. La showgirl oggi è seguitissima su instagram ed è sui social che pubblica scatti in cui mostra una bellezza che toglie il fiato. Raffaella in questi giorni è finita al centro del gossip dopo aver rivelato di essere tornata single. La sua relazione con l’imprenditore Piero Neri si è conclusa, come fa sapere rispondendo alle domande dei suoi follower: “Brutta pagina sentimentale, si è rivelato per me una grande delusione”.

Un altro utente invece le ha chiesto quale scuola superiore ha frequentato. La showgirl ha così fatto sapere di aver frequentato il liceo sociopsicopedagogico. Dopo gli studi ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo entrando a far parte dell’ottava edizione del Grande Fratello, condotto allora da Alessia Marcuzzi.