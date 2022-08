Ex Velina, la notizia rattrista tutti: adesso è proprio ufficiale

La notizia che ha come protagonista un’ex velina di Striscia la notizia rattrista tutti: adesso è proprio ufficiale, cos’è successo.

È arrivata una notizia che mai nessuno avrebbe voluto sapere e a confermarla, purtroppo, è stata proprio la diretta interessata. Nelle scorse ore, The Pipol Tv ha diffuso l’indiscrezione che voleva un’ex velina di Striscia la notizia nuovamente single a distanza di pochissimo tempo dal suo matrimonio. È davvero così? Sembrerebbe proprio così!

Dopo l’annuncio ‘shock’ dell’ex concorrente del GF Vip che ha annunciato di essere nuovamente single dopo la grande delusione provata, arriva un’altra notizia che rattrista tutti: il matrimonio dell’ex velina sembrerebbe essersi chiuso definitivamente. A confermare quanto era stato detto nelle scorse ore, è stata proprio la diretta interessata attraverso il suo profilo IG. Tramite alcune Instagram Stories, l’ex volto di Canale 5 ha, infatti, spiegato di non aver vissuto dei mesi facili senza scendere nel dettaglio, lasciando chiaramente intendere il suo stato d’animo. “Spero di concludere quello che molti di voi stavano già pensando riguardo la mia storia e il mio matrimonio”, ha iniziato a dire.

Si può chiaramente comprendere che la conferma della fine del suo matrimonio ha rattristato tutti i suoi ammiratori, che erano davvero felici nel vederla felice. Bando alle ciance, però! Ecco tutto quello che occorre sapere.

L’ex velina annuncia la fine del suo matrimonio: la notizia rattrista tutti

A distanza di qualche ora dall’indiscrezione lanciata da The Pipol Tv, l’ex velina l’ha confermato: il suo matrimonio è terminato! Non è affatto scesa nei dettagli, come dicevamo precedentemente, ma in qualche modo ha confermato quanto era stato detto qualche ora prima su IG.

“Non sono stati mesi facili per me”, ha iniziato a dire l’ex velina di Striscia la notizia. Spiegando, quindi, di essere stata in silenzio fino a questo momento perché consapevole che Instagram non sia affatto un posto dove occorre dire tutta la verità. “Non è il momento di raccontare la mia storia perché ci sono cose che non si possono raccontare così facilmente sui social. Con voi vorrei condividere cose sane e belle”, ha detto ancora.

Ad annunciare la fine del suo matrimonio, è stata proprio lei: Ludovica Frasca, ex velina del programma di Antonio Ricci dal Settembre del 2014 fino al Giugno del 2017! Non rivelando esattamente cos’è successo e cosa ha spinto la coppia a dirsi addio per sempre, l’ex ballerina del tg satirico di Canale 5 ha spiegato quanto sia importante non entrare in ‘loop tossici’, battersi sempre per quello che si vuole realmente – che sia in amore, ma anche nel lavoro – e che occorre sempre seguire il proprio istinto.

Prima di concludere le sue IG Stories, Ludovica Frasca rivela di essere dispiaciuta per aver tagliato i ponti con quelle persone che le dicevano di aprire gli occhi. E spera che questi rapporti possano ricucirsi.