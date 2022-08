Gf Vip, l’ex protagonista perde la pazienza: “Lasciatemi in pace”; lo sfogo social non è passato inosservato.

Quanto vi manca il GF Vip? Niente paura: la nuova edizione del reality show più spiato della tv sta per tornare. Il programma condotto da Alfonso Signorini sarà uno dei primi a tornare in onda dopo lo stop estivo.

La porta rossa più famosa della tv si riaprirà lunedì 19 settembre, quando scopriremo chi sono i nuovi ‘vipponi’ che popoleranno la casa di Cinecittà. Nel frattempo, però, c’è una notizia che riguarda uno dei protagonista della passata edizione del reality. L’ex concorrente del GF Vip 6 è finito nell’occhio del ciclone per via di un commento lasciato sui social, che non è passato affatto inosservato. Scopriamo cosa è successo.

“Lasciatemi in pace”: arriva lo sfogo dell’ex protagonista del GF Vip

Poche parole ma decisamente significative, quelle lasciate da Barù in un commento su Instagram. Il nipote di Costantino della Gherardesca, qualche giorno fa, ha letteralmente sbottato attraverso il suo profilo social. Cosa è successo?

A infastidire l’ex gieffino è stato un post condiviso da una delle fan dei “Jerù”, il fandom nato nel corso dell’ultima edizione del GF Vip, dedicato a Barù e Jessica Selassié. Nella casa, tra i due è nato un forte feeling, ma nulla di più. Molti fan, però, hanno sognato che tra i due ex gieffini potesse nascere qualcosa, anche fuori dalla casa. Nonostante questo non sia avvenuto, come specificato dalla stessa Jessica nelle sue stories di qualche mese fa, c’è ancora chi spera di veder nascere una coppia. Proprio come la fan in questione, che ha scritto a Jessica e Barù una vera e propria lettera. Una lettera in cui i due ex gieffini vengono invitati a ritrovarsi e a venirsi incontro, poiché ritenuti complementari e legati da un sentimento speciale, che va oltre la semplice amicizia. Parole che, a quanto pare, a Barù non sono andate giù.

“Ma chi vi conosce…ma che due co****ni…lasciatemi in pace”, ha scritto Barù in un commento al post. Un commento che, in poco tempo, è diventato virale sui social, in particolare su Twitter, sull’hashtag dedicato ai Jerù. In molti, tra i fan, non hanno gradito la risposta di Barù, ma c’è anche chi difende l’ex concorrente del GF Vip, ritenendo ‘esagerata’ l’interesse che alcuni anno nei confronti della vita privata dei loro beniamini.

Come già detto, anche Jessica Selassié aveva già messo fine alle speranze dei Jerù qualche mese fa, ammettendo che tra lei e Barù non c’era stato modo di approfondire il legame nato al GF Vip. Non solo: la princess aveva anche augurato all’ex coinquilino di potersi vivere il suo nuovo amore alla luce del sole.