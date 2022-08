Ha avuto un malore e il concerto è stato cancellato: tutti in ansia per le sue condizioni

Atteso in Austria per un’importante esibizione, è stato colpito da un malore: il concerto, già sold-out da settimane, è stato cancellato.

Brutta notizia per gli appassionati di musica e per gli amanti dell’arte in generale: l’attesissimo concerto previsto in Austria è stato cancellato a causa del malore che ha colpito il suo protagonista. Si sarebbe trattato di “problemi cardiocircolatori”, riferisce il Corriere della Sera.

L’evento, che già da settimane aveva registrato il “tutto esaurito”, avrebbe dovuto celebrare i suoi 80 anni con un’esibizione speciale al Festival di Salisburgo, prevista durante la serata della scorsa domenica 21 agosto. Il prossimo concerto dell’artista, vero orgoglio italiano, è stato rimandato quindi al prossimo 7 ottobre a Chicago, sotto la direzione del maestro Riccardo Muti.

Classe 1942, il celebre pianista è “figlio d’arte” perché sua madre era la musicista Renata Melotti, sorella del noto scultore Fausto. Dopo aver conseguito il diploma al Conservatorio di Milano, nel 1960 fu il primo italiano a vincere il Concorso di Chopin a Varsavia, ottenendo tra l’altro, il plauso del pianista polacco Rubenstein che di lui avrebbe detto: “Questo giovane suona tecnicamente già meglio di tutti noi”.

Colpito da un malore, ha cancellato il concerto: ore di apprensione per lui

Il musicista italiano di cui parliamo è uno dei nomi più importanti dello scenario artistico mondiale ovvero il grande Maurizio Pollini. In onore dei suoi 80 anni era stato organizzato un recital nel corso del festival austriaco in cui avrebbe dovuto suonare Beethoven. Nel dettaglio, il maestro avrebbe dovuto esibirsi in: le Bagatelle op. 126/3, Piano Sonata No. 28 in La maggiore op. 101, Piano Sonata No. 29 in Si bemolle maggiore (“Hammerklavier”) op.106.

Poco prima di entrare in scena, però, il direttore della manifestazione, Markus Hinterhäuser, ha annunciato che Pollini non avrebbe potuto essere sul palco. Stando a quanto riporta il Corriere, la causa sarebbe stato un malore dovuto a “problemi cardiocircolatori”.

Diventato noto al grande pubblico grazie alle puntate di Che tempo che fa in cui era stato ospite più volte, il pianista milanese ha un repertorio vasto e variegato che comprende sia musicisti classici (Chopin, Mozart ed altri) che avanguardisti come Luciano Berio. Nel corso della sua straordinaria carriera, Pollini ha collaborato con nomi altisonanti come Claudio Abbado, Pierre Boulez, Riccardo Muti e Zubin Metha.

Tempo fa, intervistato dall’Ansa, Pollini aveva detto: “Suonare ogni giorno per ore e ore fa meglio dell’andare in palestra: tiene sveglio il cervello, agili le mani. Alla tastiera passano i dolori, si dimenticano gli anni”. Il prossimo appuntamento con la sua arte è ora atteso per il 7 ottobre a Chicago dove suonerà il K595, ultimo concerto di Mozart.

Tutta Italia si augura che Maurizio Pollini possa rimettersi al più presto e continuare ad incantarci con il suo talento per molti anni ancora.