Ilary Blasi furiosa: “La goccia che ha fatto traboccare il vaso”, cosa è successo

Ilary Blasi è furiosa: “La goccia che ha fatto traboccare il vaso“, è quanto si legge dalle righe del settimanale Chi, cosa è successo

Non si è fatto altro che parlare di loro per l’intera estate. La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha generato uno dopo l’altro titoli gossip che li hanno visti protagonisti.

E stando alle indiscrezioni che giorno dopo giorno sopraggiungono dai vari settimanali, sembrerebbe proprio che al momento non ci sia una tregua tra i due. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la conduttrice de L’Isola dei Famosi sarebbe andata su tutte le furie tanto da compiere, in preda alla rabbia, un gesto che ha colpito tutti.

Ne ha parlato il settimanale Chi, che dapprima avrebbe ripreso con degli scottanti scatti la fuga dell’ex calciatore della Roma presso la casa in cui abita Noemi Bocchi. Le indiscrezioni ed i rumors sorti al riguardo sarebbero diversi. Ma gli scatti raccolti da Valerio Palmieri su Chi, farebbero da testimoni all’incontro avvenuto di recente tra i due.

E di fatti, mentre Ilary Blasi si trovava prima in montagna e poi nelle Marche a godere degli ultimi giorni di vacanza, l’ex pupone sarebbe stato nella casa a Sabaudia con i propri figli. Solamente qualche chilometro a tenerli distanti, perché a San Felice a Circeo si trovava Noemi Bocchi.

I due avrebbero resistito ad incontrarsi, almeno fin quando la battaglia legale tra l’ex pupone e la sua ex moglie non avrebbe raggiunto acque ‘tranquille’. Ma come riporta il settimanale: “Quei pochi chilometri di distanza sono stati fatali“. Ilary Blasi sarebbe venuta a conoscenza di un dettaglio che proprio non ha avuto intenzione di digerire. La conduttrice dell’Isola sarebbe andata su tutte le furie. “E’ stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso“, scrive il magazine. Cosa è successo?

Ilary Blasi, la conduttrice è furiosa: cosa è successo

L’ennesima doccia gelata sarebbe stata questa per Ilary Blasi. La conduttrice è finita su tutte le furie. Dopo aver appreso che Francesco Totti durante la vacanza nella casa al mare a Sabaudia, avrebbe fatto incontrare la figlia Isabel con i figli della nuova fiamma, Ilary Blasi non ci avrebbe pensato due volte ad andare a recuperare la figlia Isabel e portarla via con sé. “Il capitano ha compiuto un’altra mossa azzardata. Ci risulta, infatti, che abbia continuato a portare la figlia Isabel a giocare con i figli di Noemi e questa sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso nei rapporti già difficili con Ilary“, scrive il settimanale.

A quel punto, la conduttrice dell’Isola, avrebbe deciso di andare a riprendere sua figlia Isabel e di portarla con sé. Mamma e figlia sarebbero volate in Croazia, dove avrebbero raggiunto la sorella della conduttrice e la sua famiglia.