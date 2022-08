Indiscrezione clamorosa: riguarda Elodie, cosa sarebbe successo

Indiscrezione clamorosa sulla famosa cantante, ex di Amici: riguarda Elodie, cosa sarebbe successo.

Di talenti ne sono nati tantissimi nella scuola di Amici e, tra questi, non può che esserci lei. Sì, perché la carriera di Elodie è iniziata proprio nel talent show di Canale 5, nel 2015: la cantante è arrivata al secondo posto, alle spalle del vincitore Sergio Sylvestre.

Da lì, l’inizio di una carriera ricca di successi e soddisfazioni per l’artista romana, che è oggi una delle cantanti più amate e ascoltate del nostro Paese. E, negli ultimi giorni, anche una delle star più chiacchierate… Nelle scorse ore, infatti, sul web è trapelata un’indiscrezione che non è passata inosservata e che riguarda proprio la meravigliosa cantante. Scopriamo di cosa si tratta.

Elodie, clamorosa indiscrezione: nuovo amore o semplice amicizia?

Nuovo amore per Elodie Di Patrizi? Secondo alcune indiscrezioni, la cantante sarebbe nel bel mezzo di una frequentazione, che andrebbe oltre la semplice amicizia. L’indiscrezione è stata lanciata da Deianira Marzano, che, attraverso il suo seguito canale Instagram, ha riportato la segnalazione di un’utente. Utente che avrebbe visto Elodie in atteggiamenti piuttosto intimi con un altro volto noto, Andrea Iannone. I due avevano trascorso già alcuni giorni di vacanza in Puglia, in compagnia di diversi amici, tra cui Diletta Leotta. Stavolta, però, sono emersi alcuni dettagli che non sono passati inosservati.

Secondo quanto raccontato dalla follower di Deianira, nei giorni scorsi la cantante e il motociclista si trovavano insieme al Sanctuary di Porto Cervo, ma non è tutto: “Erano insieme e si sono baciati diverse volte“. Queste le parole riportate nella segnalazione, secondo la quale tra l’ex di Amici e l’ex pilota ci sarebbe qualcosa di più di una semplice amicizia. Al momento i due non hanno né smentito né confermato le voci di gossip, ma proprio nelle ore successive all’avvistamento in Sardegna, sono spuntate nuove immagini.

Protagonisti degli scatti sempre Elodie e Iannone e postarle sui social è stata ancora una volta la super informata Deianira. Nelle foto inviate da alcuni utenti alla Marzano, la cantante e l’ex fidanzato di Belen Rodriguez sono stati immortalati in Svizzera, durante una passeggiata fianco a fianco per le vie di Lugano, città dove vive l’ex pilota. Nessuna certezza che tra i due ci sia qualcosa che vada oltre l’amicizia, ma in molti si chiedono perché, dopo le vacanze, Elodie si trovasse proprio nella città di Andrea. Nonostante non ci siano conferme, c’è chi già sogna la nascita di una nuova coppia.

Ribadiamo che si tratta di una semplice indiscrezione e che, al momento, i diretti interessati non hanno lasciato alcuna dichiarazione in merito alle voci di gossip trapelate negli ultimi giorni. Non ci resta che attendere eventuali news!