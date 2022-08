Jennifer Lopez, il ‘dettaglio’ dell’abito che ha indossato per il matrimonio: incredibile

Dopo il matrimonio a Las Vegas, Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati in Georgia: l’abito della pop star ha lasciato tutti di stucco!

Continua la favola d’amore per Jennifer Lopez e Ben Affleck che, dopo vent’anni, si sono ritrovati ed hanno coronato finalmente il sogno di una vita insieme. Con immensa gioia da parte dei fan, s’intende! Il ritorno di fiamma fu documentato per la prima volta dai paparazzi l’anno scorso e a quanto pare, stavolta la celebre coppia sembra decisa più che mai a tenere uniti i rispettivi destini.

Nessuna prova migliore delle nozze che, a differenza di quanto accaduto nel 2004, ora sono state celebrate eccome! Un prima volta in gran segreto a Las Vegas con tanto di luna di miele a Parigi, e la seconda volta in Georgia sabato scorso, 20 agosto. Come location, hanno scelto la tenuta dell’attore a Riceboro, proprio la stessa dove avrebbero dovuto sposarsi vent’anni fa. Qui i festeggiamenti si sono protratti per un intero weekend.

Possiamo solo immaginare la felicità della cantante portoricana, che dopo il rito a Las Vegas aveva già regalato ai follower un selfie in cui appariva struccata ma sempre bellissima dopo la prima notte di nozze. Per ora non sono ancora trapelati molti dettagli della seconda cerimonia, ma dalle prime foto rese pubbliche da TMZ è possibile sbirciare qualche dettaglio interessante. A lasciare di stucco è stato sicuramente l’abito della sposa, curiosi di sapere perché?

Jennifer Lopez, l’abito del matrimonio è da ‘Guinness’: mai visto nulla di simile

Una star planetaria come JLo non poteva certo deludere le aspettative in un’occasione così importante come le nozze tanto sognate con l’amore della sua vita. Se a Las Vegas si era concessa due cambi d’abito (uno di Alexander McQueen senza maniche e l’altro di pizzo firmato Zuhair Murad), a Riceboro ha dato il meglio di sé sotto questo punto di vista.

Negli scatti ‘rubati’ da TMZ si riesce ad intravedere un vestito a sirena scollato sulla schiena, probabilmente una creazione di Ralph Lauren. Inutile sottolineare lo splendore della pop star mentre lo indossava, ma a colpire tutti è stato il velo, lungo ben più di sei metri!

In base alle prime indiscrezioni, pare che ad occuparsi dell’organizzazione sia stato il famoso wedding planner delle celebrities Colin Cowie. Sempre dalle prima immagini trapelate, si può notare che il colore della cerimonia è stato il bianco, sia negli addobbi che per quanto riguarda l’abbigliamento degli invitati. Neanche lo sposo si è sottratto a questa ‘regola’, infatti ha scelto per l’occasione di abbinare una giacca bianca a dei pantaloni neri e papillon.

Anche voi siete impazienti di vedere il resto delle foto di questi innamoratissimi sposi?