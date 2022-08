La dottoressa Pimple Popper, l’incubo di James durava da 35 anni: impensabile, cos’è successo

James ha raccontato a La dottoressa Pimple Popper l’incubo che durava da più di 35 anni: davvero impensabile, ecco cos’è successo.

Se il bozzo di Dusten – per cui, purtroppo, La dottoressa Pimple Popper ha potuto fare ben poco – vi ha lasciato senza parole, state certi che anche quello di James vi susciterà lo stesso effetto. L’uomo ha scelto di rivolgersi alla famosa dermatologa per via di un’escrescenza cresciutagli ai lati della bocca che gli ha completamente stravolto la vita.

La storia di James nel famoso programma di Real Time è molto simile a quella di Ramiro. Anche il paziente dell’ultimissima puntata del docu-reality, infatti, ha raccontato di aver chiesto aiuto alla dermatologa californiana per via dell’escrescenza cresciutagli ai lati della bocca circa 35 anni prima. Dapprima piccolissima, ma mano mano sempre più grande, la protuberanza aveva raggiunto delle dimensioni tali da rendergli la vita impossibile. James, ad esempio, ha raccontato di aver sempre amato le feste natalizie, ma che da quanto la protuberanza fa parte della sua vita ha iniziato ad odiarle.

Anche lui, così come è capitato ad altri pazienti, ha chiesto aiuto ancora prima di rivolgersi alla famosa dottoressa, ma di non aver ottenuto grandi risultati. La cisti non solo è ricomparsa, ma è apparsa ancora più grande. Siete curiosi di sapere cos’è successo in clinica? La dottoressa Lee è riuscita a rimuovere il bozzo dalla faccia del suo paziente? Scopriamolo insieme!

La dottoressa Pimple Popper, James chiede aiuto dopo 35 anni: cos’è successo

Per quanto l’escrescenza di James non rappresentasse affatto un pericolo, lui sentiva ugualmente l’esigenza di sbarazzarsene. Da ben 35 anni, infatti, il paziente de La dottoressa Pimple popper era costretto a convivere con questa protuberanza, ma per lui era arrivato il momento di dirle ‘addio’ per sempre. Cosa sarà successo in clinica? Come dicevamo precedentemente, James ha raccontato di essersi già rivolto ad uno specialista, ma di non aver avuto grandi risultati. Evidentemente, l’escrescenza non è stata rimossa per intero ed è nuovamente cresciuta. Sandra Lee, quindi, sarà stata la volta buona? Scopriamolo insieme nel dettaglio, ma prima date uno sguardo ‘da vicino’ alla protuberanza:

Niente da dire, ma solo da comprendere! L’escrescenza era decisamente grossa e James adesso non voleva più vederla. Inutile dirvi che questa grossa massa non era altro che una cisti e che la dottoressa ha immediatamente provveduto alla rimozione. L’intervento è stato velocissimo e, seppure James inizialmente sentisse leggermente dolore e fastidio, non ha avuto grossissime complicazioni. A distanza di 35 anni, la guancia del suo paziente è ritornata alla normalità e questo è, senza alcun dubbio, merito della famosa dermatologa.

Insomma, un risultato davvero impressionante, non c’è che dire!