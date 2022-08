“Pensavano che sarei morto”: il dramma da brividi del rapper

“Pensavano che sarei morto”: il famoso rapper racconta il dramma vissuto quando credevano che non ce l’avrebbe fatta.

Il famosissimo rapper ha raccontato cos’è successo durante il suo ricovero in ospedale, avvenuto un anno fa. In un’intervista ha spiegato che i medici pensavano che sarebbe morto. Dice che in quel periodo a causa delle restrizioni dovute alla pandemia per il covid-19, nessuno poteva salire per vederlo.

Era solo in una stanza d’ospedale non capendo bene cosa stesse succedendo e quali fossero le sue condizioni. Ma che cosa accadde? L’artista fu ricoverato in seguito ad un aneurisma ed era in gravissime condizioni. Il suo stato era tale che i medici pensavano che non ce l’avrebbe fatta: “Pensavano che da lì a poco sarei morto”.

Durante il ricovero in ospedale che è durato circa due settimane, è stato molto difficile per lui per la gravità del suo stato. Ha raccontato che lo svegliavano ogni ora perchè dovevano fare dei controlli, a causa di ‘quello che stava succedendo nel suo cervello’: “Hanno dovuto svegliarmi ogni ora, ogni ora”. Ad oggi è passato un anno da quel brutto momento e il famoso rapper ha raccontato cos’ha vissuto durante quei giorni.

“Pensavano che sarei morto”: il dramma del rapper, racconta il brutto momento vissuto

Quelle due settimane in ospedale furono dure, veniva svegliato ogni ora per i controlli a causa di quello che stava succedendo nel suo cervello. Gli facevano dei test che, spiega, sembravano test di sobrietà: “Tipo che dovevo toccare un naso, strofinare il tallone sul polpaccio e cose così”. Ad un anno dal suo ricovero oggi sta bene.