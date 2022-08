Scoppia l’incendio durante il concerto: grave episodio, arriva lo sfogo

Il cantante interviene su Facebook per rispondere alla polemica scoppiata a seguito dell’incendio divampato durante il suo concerto.

Nuovo giorno, nuova polemica. Stavolta al centro della bufera si è trovato uno dei cantanti più famosi ed apprezzati d’Italia, che ha dovuto difendersi, tramite un post sui social, dalle critiche rivoltegli per essersi esibito di recente in concerto nonostante in quella zona fosse scoppiato un grave incendio.

Un incidente che ha provocato la distruzione di 30 ettari di bosco e che ha costretto il Comune ad agire per cercare di limitare i danni il più possibile. Tra le misure adottate, anche la cancellazione del concerto dei Matia Bazar previsto per la scorsa domenica 21 agosto.

Il noto artista però ha voluto precisare che non sempre da una foto si può avere la giusta percezione della realtà. Lo ha fatto tramite il suo profilo Facebook, dove ha spiegato perché il suo spettacolo non sia stato annullato. Il grave episodio si è verificato a Sant’Agata di Puglia, nell’area boschiva di Monte Croce. “La foto tradisce la realtà”, ha esordito il cantante nel suo post in cui, tra l’altro, ha espresso anche il suo dispiacere per i tanti alberi bruciati dalle fiamme.

Polemiche sul concerto durante l’incendio: l’artista si difende così

A corredo dell’immagine che riprende sia la folla al concerto sia il fuoco che ha colpito il bosco, Red Canzian esposto la sua versione dei fatti. E’ proprio l’ex componente dei Pooh infatti ad essere finito nel mirino a causa del mancato annullamento del concerto. A suo dire, però, nella foto le fiamme sembrerebbero molto meno distanti dal palco di quanto non lo fossero in realtà.

“In realtà era molto più lontano dal palco di quanto non sembri, inoltre gli organizzatori locali ci hanno rassicurato che tutto era sotto controllo”, spiega attribuendo l’equivoco ad una sorta di illusione ottica. Il bassista veneto ha sottolineato come anche il pubblico presente fosse tranquillo a testimonianza del fatto che, contrariamente a quanto possa sembrare dall’immagine, non ci fosse nulla da temere.

Secondo quanto riferisce il Corriere, molti degli spettatori si sarebbero allontanati dal palco per dirigersi verso la collina a vedere con i propri occhi il disastro che si stava verificando. Inoltre, sarebbero intervenuti vigili del fuoco, protezione civile e guardie forestali.

Canzian ha poi nascosto il suo disappunto nel constatare che qualcuno, a suo avviso, abbia cercato di utilizzare il brutto episodio per metterlo in cattiva luce. “Mi spiace molto per gli alberi che sono andati distrutti e mi dispiace altresì che qualcuno cerchi di strumentalizzare la notizia”, ha scritto aggiungendo: “Il mio impegno e il mio rispetto da sempre per l’ambiente credo non debba essere ribadito”.

