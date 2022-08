Sophie Codegoni, lo smalto per le unghie non passa inosservato: avete visto la tonalità scelta?

Sophie Codegoni mostra lo smalto per le unghie: la tonalità scelta è molto luminosa.

Sophie Codegoni a breve comincerà una nuova esperienza in televisione. E’ lei la nuova Bonas di Avanti un altro. Dopo l’addio di Sara Croce, il format ha fatto i provini per cercare la nuova protagonista e l’ha trovata. L’ex concorrente ha tutte le carte giuste per svolgere al meglio questo ruolo.

Pochi mesi fa l’abbiamo vista nella casa del Grande Fratello Vip. Il suo è stato un bel percorso, ha mostrato di avere, nonostante la giovanissima età, una grande maturità. E’ bella e schietta, infatti non si è mai tirata indietro quando doveva dire la sua. Ed è proprio nel reality che ha trovato l’amore. Oggi lei ed Alessandro Basciano sono molto uniti e sono più innamorati che mai. Lo sono non solo nel privato ma anche in ambito professionale.

La coppia ha infatti realizzato insieme una linea di gioielli. Il brand si chiama ASBC Jewels, dove noterete le iniziali dei loro nomi. Sul sito si possono trovare accessori diversi, dagli orecchini alle catene, ci sono i baciamano, le cavigliere, il body chain; tutti i gioielli sono particolari con rifiniture molto eleganti. Sophie è molto seguita sui social, i suoi follower erano già migliaia ma nel corso di questi mesi sono aumentati. Interagisce con loro pubblicando scatti e mostrando attraverso le storie cosa fa durante la quotidianità. Per esempio di recente ha fatto vedere la sua nuova manicure: semplice ma molto bella.

Abbiamo visto la prima volta Sophie ad Uomini e donne dove arrivò come tronista. Il suo percorso nel programma di Maria De Filippi si concluse con il lieto fine, la scelta di Matteo Ranieri. Poco dopo però la coppia annunciò la rottura. E’ entrata in seguito a far parte del cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Ed è nella casa più spiata d’Italia che ha ritrovato l’amore con Alessandro Basciano, ex corteggiatore ed ex tentatore. Infatti anche quest’ultimo lo abbiamo visto ad Uomini e donne e in seguito a Temptation island. Dopo la conclusione del reality la coppia appare sempre più unita. Sophie condivide molte foto con il suo fidanzato e lo stesso fa Alessandro. Sono molti anche gli scatti in cui è fotografata da sola e mostra una bellezza che toglie il fiato. I follower sono migliaia ed è con loro che interagisce molto parlandoci. Nelle sue recenti storie ha mostrato a tutti la sua nuova manicure.

L’ex concorrente ha scelto per le unghie una tonalità di smalto chiara, sul nude. A quanto pare è molto soddisfatta, infatti scrive: “Nude nude nude, le amoo”. La manicure è molto bella ed è luminosissima, difficile non notarla anche da lontano.