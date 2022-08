Vite al Limite, nessuno l’aveva mai fatto prima d’ora: quel gesto le è costato caro, clamoroso!

Nessuno aveva mai compiuto questo clamoroso gesto a Vite al Limite prima d’ora: le è costato davvero carissimo, impensabile!

I colpi di scena non terminano mai a Vite al Limite! Il docu-reality di Real Time non solo è ricco di trasformazioni incredibili ed espulsioni inevitabili, ma anche di tanto altro ancora davvero clamoroso. Ne è l’esempio lampante la protagonista di questo nostro articolo. Entrata a far parte della clinica di Houston nel corso della seconda stagione del programma, la donna ha compiuto un gesto clamoroso che nessuno aveva mai fatto prima d’ora, che le è costato davvero caro.

Nel corso di queste dieci edizioni di Vite al Limite, abbiamo imparato a conoscere il dottor Nowzaradan meglio delle nostre tasche. Sappiamo benissimo, quindi, quello che lui accetta di fare nel corso del programma di dimagrimento e quello che, invece, lo fa particolarmente infuriare. Ricordate, ad esempio, quando il medico chirurgo non potette fare a meno di rimproverare Dolly per l’atteggiamento ostile adottato? Anche nei confronti della protagonista di questo nostro articolo, il buon Nowzaradan è stato piuttosto severo, ma l’ha fatto solo perché la sua paziente non si è comportata nei migliori dei modi in clinica. Quello compiuto dalla donna, infatti, è stato un gesto decisamente gravissimo, che il medico non ha potuto fare a meno di redarguire.

Gesto clamoroso a Vite al Limite: nessuno l’aveva mai fatto prima d’ora

Pesava esattamente 240 kg quando ha chiesto aiuto a Vite al Limite e al dottor Nowzaradan, ma non è riuscita affatto a centrare il suo obiettivo. Stiamo parlando proprio di lei: Penny Saeger, protagonista della seconda stagione del docu-reality di Real Time.

Vittima di un padre violento ed alcolizzato, Penny ha iniziato a mangiare da piccolissima. Nel cibo, infatti, la donna trovava il suo unico conforto e – mangiando mangiando – aveva la sensazione che tutta la sua rabbia e la sua frustrazione diminuisse. Col trascorrere degli anni, però, la situazione non è affatto migliorata! Nonostante la Saeger fosse riuscita a trovare un uomo che l’apprezzava per quello che era, Penny ha continuato a mangiare sempre di più, arrivando ad una stazza decisamente notevole. Da qui, quindi, la richiesta d’aiuto al dottor Nowzaradan. Purtroppo, il percorso di Penny è ben lontano da quello di Melissa Morris. La donna, infatti, si è dimostrata sin da subito riluttante a rispettare la dieta del medico chirurgo e – quando è riuscita a farsi operare – ha compiuto un gesto clamoroso che nessuno aveva mai fatto prima d’ora. The List, infatti, ci fa sapere che la donna – dopo essere dimagrita circa 40 kg – ha chiesto alle inservienti di procurarle del cibo.

Si può chiaramente comprendere che un atteggiamento del genere non è affatto andato giù al medico chirurgo, che l’ha seriamente rimproverata ed avvertita che di questo passo sarebbe morta. Cosa sappiamo adesso sul suo conto? Purtroppo, poco e niente! Ad oggi, infatti, di Penny non abbiamo notizie.

Avete seguito anche voi la sua storia?