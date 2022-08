Alessia Marcuzzi indossa dei gioielli costosissimi: quali sono e quanto valgono; gli accessori della conduttrice non sono passati inosservati.

Dopo un lungo stop sta per tornare sul piccolo schermo. Una grande gioia per i fan di Alessia Marcuzzi, che a partire da novembre potranno seguire la conduttrice su Rai 2, al timone della nuova trasmissione Boomerissima.

Un ritorno attesissimo, quello di Alessia, che, però, non ha mai smesso di interagire con il suo pubblico. Lo ha fatto attraverso i social, dove può contare su una vera e propria schiera di followers. Su Instagram la conduttrice è seguita da ben 5,4 milioni di followers, coi quali condivide foto e video delle sue giornate. E non mancano i suoi look, mai banali e sempre impeccabili. A questo proposito, ci sono dei particolari accessori indossati dalla splendida Alessia che non sono passati inosservati. Si tratta di alcuni gioielli, il cui prezzo vi lascerà di stucco. Scopriamo di più!

I gioielli di Alessia Marcuzzi hanno fatto impazzire tutti: ecco quanto costano

Si chiama Boomerissima ed è il nuovo programma Rai targato Alessia Marcuzzi. L’amatissima conduttrice tornerà in tv, ma non lo farà a Mediaset, dove ha trascorso ben 25 anni. Alessia tornerà nella prima serata di Rai 2, a partire dal prossimi 22 novembre, con un format che mette a confronto diverse generazioni. In attesa di tornare in scena, la Marcuzzi non ha mai ‘abbandonato’ i suoi fan, restando molto attiva sui suoi canali social.

E, a proposito di social, è proprio su Instagram che Alessia ha sfoggiato alcuni accessori che hanno colpito tutti. Qualche settimana fa, la conduttrice ha condiviso uno dei suoi tanti look estivi, durante una serata a Roma. Un look casual, con canotta bianca e cardigan beige: a impreziosire il tutto ci hanno pensato proprio i gioielli. Gioielli che gli appassionati del settore avranno senz’altro riconosciuto, data la iconica forma.

Si tratta proprio della collezione Serpenti di Bvlgari, come riporta anche Fanpage.it. Collana, bracciali e anelli fanno parte della lussuosa collezione del brand: ma quanto costano questi accessori? Come riporta Fanpage, il prezzo della collana, in oro rosa, è di 47.500 euro, sul sito del brand. Qual è il valore dei bracciali? Alessia ne indossa due diversi, uno semplice, dal valore di 6.000 euro, mentre vale 30.000 euro quello ricoperto di pavè di diamanti.

A completare il look della mano ci pensano due anelli: anche in questo caso si tratta di due modelli differenti, uno in oro rosa e l’altro ricoperto di diamanti. Come riporta Fanpage, costano rispettivamente 2.100 e 8.000 euro. Un tocco di luce che non è passato di certo inosservato, come sempre accade quando si tratta degli scatti Instagram della meravigliosa Alessia. Seguirete la sua nuova trasmissione tv? Noi non vediamo l’ora!