Ballando con le stelle, Milly Carlucci pronta a schierare proprio loro: indiscrezione ‘bomba’!

Secondo l’indiscrezione lanciata da Dagospia, a Ballando con le stelle vedremo due personaggi davvero inaspettati: di chi si tratta.

Manca ancora un mese e mezzo alla prima puntata della nuova edizione di Ballando con le stelle ma, come per tutti i programmi tv più amati, l’attesa per scoprire i nomi dei prossimi concorrenti è già alle stelle. In base a quanto trapelato finora, pare che anche quest’anno Milly Carlucci non si stia affatto risparmiando nel cercare di mettere su un cast in grado di appassionare il pubblico.

A determinare la scelta di un personaggio piuttosto che di un altro sono di solito il carisma, la personalità e magari una storia personale coinvolgente nella quale i telespettatori possano rispecchiarsi. Di caratteri forti e ‘fumantini’ ne abbiamo visti parecchi in pista in questi anni ed è legittimo supporre che neanche stavolta si voglia fare a meno di accese polemiche tra gli aspiranti ballerini e gli agguerritissimi giudici.

In queste settimane sono spuntate diverse ipotesi e tra le più succulente delle ultime ore c’è ad esempio un famoso attore dichiaratamente no-vax per il quale non è difficile immaginare ‘scenari apocalittici’ quando si troverà faccia a faccia con Selvaggia Lucarelli. Ora, il giornalista Giuseppe Candela sgancia altre due ‘bombe’ nella sua rubrica su Dagospia. Si tratta di due personaggi molto noti ma decisamente inaspettati.

Ballando con le stelle, indiscrezione shock! Due volti inattesi pronti a scendere in pista?

Oltre Iva Zanicchi, Alex Di Giorgio, Gabriel Garko, Paola Barale ed altri, Milly Carlucci avrebbe pensato anche a due volti per nulla avvezzi a programmi di intrattenimento e spettacolo come può essere Ballando.

Secondo le rivelazioni di Candela, tra i nuovi componenti dello storico show di Rai Uno dovrebbe esserci anche la giornalista torinese Luisella Costamagna, conduttrice di Agorà dal 2020 al posto di Serena Bortone. Un’indiscrezione a dir poco sorprendente per tutti coloro che sono abituati a vederla nel ruolo che impone la sua professione, ma che proprio per questo suscita grande curiosità.

Il secondo nome che sarebbe pronto a sfidarsi a colpi di salsa, merengue e tango è invece quello di Giampiero Mughini, giornalista e scrittore di grande cultura che vediamo come ospite fisso a Stasera Italia su Rete 4. Oltre alla sua eccellente carriera, però, Mughini è noto anche per alcune liti rimaste negli annali della storia televisiva. Solo qualche mese fa, ricordiamo, il giornalista fu protagonista di un vero e proprio scontro fisico con Vittorio Sgarbi in una delle ultime puntate del Maurizio Costanzo Show andate in onda.

Non resta che attendere per le conferme ufficiali, ma anche secondo voi la presenza di Mughini e della Costamagna sarebbe un ‘colpaccio’ per Milly?