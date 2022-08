Beautiful, indossa una particolare maschera e si finge un’altra persona: il piano è diabolico; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Nelle puntate italiane di Beautiful sta per scoppiare una vera e propria bomba. Come spesso accade tra gli uffici della Forrester Creations, qualcuno ha origliato qualcosa che non avrebbe dovuto mai scoprire!

Si tratta di Brooke Logan, che ascoltando per caso una conversazione tra Paris e Quinn ha scoperto tutto sulla relazione clandestina tra quest’ultima e Carter. La Logan rivelerà tutto ad Eric proprio nel giorno del rinnovo delle promesse con Quinn? In attesa di scoprirlo facciamo un salto in avanti, alle puntate attualmente in onda in America. Puntate che vedremo in Italia tra diversi mesi, ma grazie alle anticipazioni possiamo sapere in anteprima cosa sta accadendo. Una protagonista della soap ha organizzato un vero e proprio travestimento per non farsi riconoscere… Il motivo? Vi raccontiamo tutto!

Beautiful anticipazioni: la protagonista indossa una maschera per fingersi un’altra persona

Di travestimenti, a Beautiful, ne abbiamo visti tanti nel corso degli anni. Il prossimo sta per arrivare! I telespettatori americane vedranno la strana ‘maschera’ in queste settimane, ma noi dovremo attendere diversi mesi, come sempre. Se siete curiosi, però, siamo pronti a svelarvi chi sta per cambiare identità, allo scopo di non farsi riconoscere.

Si tratta proprio di lei, Sheila Carter, che dopo averne combinate di tutti i colori, sta ( per l’ennesima volta) sfuggendo alla polizia. La donna è colpevole di aver sparato a Finn, di averlo tenuto ‘prigioniero’ nella stanza segreta dove, inizialmente, lo aveva portato Li e di aver causato l’apparente morte di quest’ultima. Una serie di crimini, come sempre quando si tratta della spietata nemica dei Forrester! Che, come ciliegina sulla torta, ha inscenato la sua morte. Vi abbiamo parlato del ritrovamento dell’auto della donna, che si è fatta credere morta in seguito all’attacco di un orso. Per rendere il tutto più credibile, Sheila si è persino amputata un dito del piede, facendolo ritrovare accanto ai resti dei suoi vestiti. Qual è la verità?

Come molti avevano immaginato, Sheila è viva e vegeta ed è anche rimasta a Los Angeles! Per non farsi riconoscere, però, la Carter si è servita di un escamotage: una maschera in silicone! Maschera abbinata ad una parrucca rossa e un trucco super marcato, il risultato? Sheila è irriconoscibile. Ragion per cui non è stata riconosciuta neanche da Deacon Sharpe, che ha passato una notte con la misteriosa rossa! Proprio così, complice l’alcool, il padre di Hope trascorrerà una notte di passione con Sheila, ma scoprirà la vera identità della donna solo grazie a un particolare.

Si, parliamo proprio del dito! Accorgendosi della mancanza di un dito nella sua amante, Deacon capisce che si tratta di Sheila, che a questo punto toglierà via la maschera, palesandosi. Non è tutto: Sheila avrà in pugno Deacon, costringendolo a permettergli di vivere in casa sua, all’oscuro di tutti. Un piano diabolico, quello della Carter: riuscirà a restare a Los Angeles senza essere scoperta dai suoi nemici?

Tv Soap parla di un’improvvista visita di Hope a casa del suo papà Deacon… Non ci resta che attendere per scoprir se la giovane Logan scoprirà tutto o se il segreto di Sheila è ancora al sicuro.