Claudia Gerini col costume di velluto: “Potevo fare di più in palestra ma…”

Paparazzata in costume, Claudia Gerini ha pubblicato sui social gli scatti che le sono stati ‘rubati’ ed ha lanciato un importante messaggio.

Il successo duraturo di un artista è sicuramente dovuto al suo talento, ma spesso sono l’intelligenza e la personalità a renderlo un personaggio amato anche fuori dal contesto in cui solitamente esprime la sua arte. E’ il caso ad esempio di Claudia Gerini, amatissima attrice italiana che nel suo curriculum vanta ruoli da protagonista in pellicole famosissime.

Classe 1971, l’ex compagna di Federico Zampaglione è già madre di due figlie: Rosa, avuta dall’ex marito Alessandro Enginoli, e Linda, nata dalla lunga relazione col frontman dei Tiromancino. Tempo fa, però, ha ammesso pubblicamente il suo desiderio di diventare di nuovo mamma ed ha posto l’accento su un tema di grande importanza ossia quello dell’adozione dei bambini da parte di donne single come lei in questo momento.

“E’ incredibilmente assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo”, aveva detto in un’intervista rilasciata al settimanale F. Da donna di carattere e dalla grande sensibilità, Claudia ha anche sfruttato i social per lanciare un messaggio di body positivity. Un argomento su cui ultimamente tanti volti noti stanno prendendo posizione in questo periodo.

Claudia Gerini si mostra in costume e si conferma icona di stile: meravigliosa a 50 anni

Lo scorso mese l’attrice romana si trovava in vacanza ad Espalmador, un’isola privata delle Baleari, ma i paparazzi sono riusciti a raggiungerla comunque ‘rubandole’ qualche scatto mentre era in spiaggia. La Gerini ha voluto condividere le immagini con i suoi follower che non hanno potuto fare a meno di notare il suo look balneare all’ultimo grido. Indossava un bikini di velluto verde (must irrinunciabile di questa estate 2022), con un cappello di paglia ed occhiali da sole da autentica diva.

La scelta di mostrarsi senza filtri si aggiunge a quella di altre donne famose che in questo periodo stanno facendo altrettanto sui loro profili social. Il fine è quello di promuovere l’accettazione di sé senza dover ricorrere a tutti i costi ad espedienti vari che camuffino difetti ed imperfezioni.

“Beccata a Isola di Espalmador. Certo, mi potevo impegnare un po’ di più con gli allenamenti. Il più delle volte la palestra l’ho trovata chiusa!!! E si vede, ma diciamo che ci stiamo difendendo discretamente”, ha scritto Claudia a corredo delle immagini. L’artista dimostra così di essere una donna serena e sicura di sé che non ha necessità dell’approvazione altrui per essere felice. Con grande autoironia ha poi aggiunto gli hashtag #nonsolofitness e #pastalover, prendendosi in giro come solo le persone intelligenti sanno fare.

Complimenti a Claudia Gerini, che si conferma ogni volta un bell’esempio da seguire.