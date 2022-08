Come tornare in forma dopo l’estate: Paola Di Benedetto svela il suo ‘segreto’

Vi siete mai chiesti qual è il segreto della forma fisica di Paola Di Benedetto? È lei stessa a svelare ogni cosa: non l’avreste mai detto.

Bella, anzi bellissima: è proprio così che potremmo descrivere Paola Di Benedetto! Certo, oltre al fascino irresistibile, ci sono valori che non tutte le ragazze della sua età hanno. A primo ‘acchito’, però, non si può fare a meno di notare quanto la sua bellezza raggiunga dei livelli sconsiderati! Come fa ad esserlo? È lei stessa a svelarlo sul suo canale Instagram.

Esordita sul piccolo schermo da giovanissima, Paola Di Benedetto ha iniziato a cavalcare l’onda del successo quando si è presentata in tv nei panni di Madre Natura. Da quella esperienza negli studi televisivi di Ciao Darwin al fianco di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, la giovane modella ha messo tutti d’accordo. Dapprima con la sua partecipazione a L’Isola dei famosi e con quella al GF Vip, culminata con la sua vittoria nel 2020, la Di Benedetto è diventato un volto amatissimo della televisione italiana. Oggi è una conduttrice radiofonica di successo, ma anche il suo clamore social non può non essere preso in considerazione.

È sul suo canale Instagram, dove tra l’altro è attivissima, che Paola Di Benedetto ama comunicare col suo pubblico. Proprio qualche ora fa, ad esempio, non ha potuto fare a meno di svelare a tutti il ‘segreto’ della sua forma fisica.

Paola Di Benedetto svela il suo ‘segreto’ per ritornare in forma dopo l’estate

Seppure c’è chi ancora deve godersi le meritate ferie, ci sono quelle persone che già hanno avuto modo di poter trascorrere qualche giorno in vacanza e sono pronti a ritornare alla solita routine. Tra questi, c’è proprio lei: Paola Di Benedetto! A distanza di qualche giorno dal suo ritorno in radio, l’ex Madre natura di Ciao Darwin ha ripreso le sue ‘vecchie’ abitudine, non perdendo occasione di poterle mostrare al suo pubblico. È proprio per questo motivo che qualche ora fa, attraverso una serie di IG Stories, ha mostrato il suo ‘segreto’ per ritornare in forma dopo l’estate.

L’estate è bella proprio per questo: non si pensa affatto ai problemi e si cerca di essere spensierati il più possibile! È quello che ha fatto anche Paola Di Benedetto o, perlomeno, è proprio quello che traspare dagli scatti condivisi delle sue vacanze. La conduttrice radiofonica ha trascorso un’estate all’insegna del divertimento, della scoperta di nuovi posti e, perché no, immaginiamo anche qualche piccolo peccato di gola. D’altra parte, però, che importa: è bellissima! Siete curiosi, però, di sapere qual è il suo segreto per ritornare in forma? Diamoci uno sguardo:

Così come quello di Chiara Nasti, anche l’allenamento di Paola Di Benedetto di ritorno dalle vacanze è total body. Armatasi di tappetino, pesi da 2 kg ciascuno, cavigliere e un elastico, la conduttrice ha allenato ogni singolo muscolo del suo corpo per un risultato da urlo.