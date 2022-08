Ricordate Arzu in Daydreamer? L’abbiamo vista in pochi episodi, all’inizio e alla fine della serie: ecco com’è oggi l’attrice.

Si è conclusa l’anno scorso la soap opera Daydreamer-Le ali del sogno. In Italia ma anche in tutti i paesi dove è andata in onda ha avuto un incredibile riscontro da parte dei telespettatori. La storia d’amore tra Can e Sanem è il tema centrale della serie ma anche gli altri legami e le altre storie hanno catturato l’attenzione.

Quando parte vediamo che Sanem è corteggiata da Muzzafer. Quest’ultimo le fa la proposta di matrimonio ma lei rifiuta. I suoi genitori la invitano ad accettare o a trovare un lavoro serio. Sua sorella Leyla la aiuta, ed è grazie a lei che entra a lavorare nella sua stessa azienda. Poco dopo cade l’anniversario dell’attività e per l’occasione viene organizzato un grande evento, al quale partecipa anche Can, figlio del proprietario. Accade che in una sala buia, a teatro, lui bacia Sanem credendo fosse la sua fidanzata. Da allora la giovane scrittrice non fa altro che pensare a quel bacio, dando un nome a quel volto, Albatros. Lo stesso accade per il fotografo che continua a pensare a quanto accaduto.

Nei primi episodi vediamo che per una serie di inconvenienti i due si trovano a passare del tempo insieme, e qui c’è anche l’arrivo di un nuovo personaggio, Arzu. Nella serie è l’ex modella dell’azienda. Bella ed elegante, è così che è arrivata ma avete visto com’è l’attrice che l’ha interpretata fuori dal set?

Daydreamer, vi ricordate di Arzu? Com’è oggi l’attrice fuori dal set della serie

Tanti personaggi hanno fatto parte di Daydreamer. La serie turca si è conclusa nel maggio del 2021 con un’ultima bellissima puntata. Alla fine Can e Sanem riescono a congiungersi, dopo aver affrontato difficoltà, ostacoli, tante bugie e menzogne.

All’inizio, nei primi episodi c’è l’arrivo di un personaggio che in seguito non vedremo. Infatti è apparsa in pochissimi episodi, all’inizio e alla fine. Stiamo parlando di Arzu, l’ex modella dell’azienda pubblicitaria chiamata per dei progetti insieme. La giovane è arrivata mostrando tutta la sua bellezza, difficile non farci caso. Bella ed elegante, ha tentato un avvicinamento al fotografo senza riuscirci. Arzu non è un personaggio centrale ma l’attrice che l’ha interpretata ha saputo portare in scena in maniera perfetta il ruolo. A distanza di più di un anno dall’ultima volta che è apparsa nella serie, avete visto per caso com’è fuori dal set?

Questo è uno scatto social di Ayse Akin, l’interprete della modella nella serie. Lontano dai panni del personaggio portato in scena appare molto diversa, ha un’acconciatura differente in questa immagine, più morbida e mossa, mentre in Daydreamer l”abbiamo vista con una chioma liscia. In molti la ricorderanno anche perchè Ayse ha fatto parte del cast di Love is in the air, dove ha interpretato Deniz.