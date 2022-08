Doc 3, quando inizia la nuova stagione e l’incredibile novità

Doc 3, la serie televisiva con Luca Argentero tornerà sui nostri schermi, ma quando inizia? L’incredibile novità lascia tutti increduli!

Ha emozionato e conquistato il pubblico con le sue due stagioni andate in onda su Rai 1. Doc-Nelle tue mani è una delle serie televisive ad aver riscosso un incredibile successo negli ultimi due anni. Una serie che racconta la storia di Pierdante Piccioni, medico primario che a seguito di un grave incidente ed un conseguente periodo di coma, ha perso la memoria.

A vestire i panni del medico protagonista è stato Luca Argentero. Mescolando le carte tra realtà e l’inventio degli sceneggiatori, è venuta fuori una serie televisiva che ha tenuto il pubblico attaccato allo schermo per scoprire cosa sarebbe avvenuto episodio dopo episodio. Dall’inizio alla fine, Doc ha incantato i telespettatori. E dopo la scena finale della seconda stagione che ha tramortito tutti, ci siamo chiesi se ci sarà la terza stagione. La conferma di quest’ultima è arrivata già qualche mese fa. Doc 3 si farà, e siamo già in fibrillazione nell’attesa di conoscere le nuove sensazionali vicende che vedranno impegnati il dottor Andrea Fanti e la sua equipe! Ma a proposito della terza stagione della nota fiction, quali novità ci attendono? Scopriamo di più!

Doc – Nelle tue mani 3, le novità sulla nuova stagione

La prima e la seconda stagione sono state un vero successo, tanto che si è immediatamente pensato anche ad una terza stagione, che vede gli attori impegnati sul set. Doc – Nelle tue mani 3, andrà in onda tra il 2023 e forse il 2024. Al momento, gli sceneggiatori dell’amata fiction, Viola Rispoli e Francesco Arlanch, non ci sono sbilanciati su quella che sarà la trama che tesse le fila della storia. Ci toccherà attendere ancora un po’ per conoscere i dettagli della nuova stagione di Doc 3. Quello che è certo è che vedremo Luca Argentero, nei panni di Andrea Fanti ancora una volta. E non solo! Perché poco tempo fa, è stato annunciato che ci sarà un ‘nuovo Andrea Fanti’ americano.

Ma in fatto di novità, ci sono alcuni dettagli che a poco a poco emergono sulla nuova stagione della serie televisiva. Tra questi, raggiunti da FanPage, gli sceneggiatori hanno risposto ad una serie di domande con risposte tra l’altro inedite! Agli sceneggiatori è stato chiesto se nella nuova stagione ci saranno nuovi arrivi e nuovi volti all’interno della fiction. Ebbene, la risposta è stata del tutto affermativa. Sembrerebbe che, stando alla risposta di Viola Rispoli e Francesco Arlanch: “Ci saranno nuovi specializzandi, cambiamenti e nuovi ingressi“. Ma per qualcuno che viene c’è qualcun altro che va? Dovremo forse prepararci a salutare qualche altro volto noto all’interno della serie? Lo scopriremo prossimamente!