Elisa Isoardi parla di sua mamma e rivela: “Le ho chiesto scusa”

Elisa Isoardi ha parlato di sua mamma in un’intervista rivelando: “Le ho chiesto scusa”.

Da diversi mesi si parla di un ritorno in tv di Elisa Isoardi, dopo voci e molte notizie al riguardo, finalmente è stata confermata la sua presenza. La vedremo infatti alla conduzione di un nuovo programma dal titolo Vorrei dirti che. Si tratta di un format on the road, che la vedrà girare l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da poter raccontare.

La data di inizio del programma è l’11 settembre su Rai 2. Elisa in questi ultimi giorni, prima del ritorno sul piccolo schermo, ha approfittato della bella stagione per trascorrere qualche giorno al mare. Sono molte le foto in cui è fotografata in costume e sfoggia una forma fisica perfetta e un sorriso smagliante. La conduttrice prima del suo ritorno sul piccolo schermo ha rilasciato un’intervista a Confidenze in cui si è raccontata. Ha parlato del suo periodo di pausa lontano dalla televisione. In questo breve tempo ha meditato, ha avuto la possibilità di guardarsi dentro e ha rivisto le sue priorità.

Questo periodo racconta le è servito molto, è riuscita ad essere costruttiva e fermandosi ha visto cose nuove. Nel corso dell’intervista ha anche parlato della sua famiglia e di sua madre, confessando di averle chiesto scusa.

Elisa Isoardi parla di sua mamma: “Le ho chiesto scusa”

