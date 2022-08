Emigratis, quali saranno i personaggi ‘vittime’ di Pio e Amedeo nelle nuove puntate

Manca pochissimo alle nuove puntate di Emigratis, ma quali saranno i personaggi ‘vittime’ di Pio ed Amedeo? Previste grandi novità.

Nessuno l’avrebbe mai immaginato, ma è tutto vero: Emigratis sta per tornare! A distanza di qualche anno da quando il duo comico pugliese aveva annunciato la fine del loro famoso e divertente programma, Pio e Amedeo sono pronti ad intrattenere il pubblico con nuovi viaggi, battute e sketch super divertenti.

Dopo essere stati i conduttori del programma ‘Felicissima sera’, confermata anche per una seconda edizione, Pio e Amedeo sono pronti a ritornare alle ‘origini’ e a far divertire il loro pubblico con le nuove puntate di Emigratis. Siete pronti a scoprire qualche anticipazione? Fino a questo momento, il duo comico pugliese ha saputo mantenere un certo riserbo su questa quarta edizione del programma. Il settimanale Tv sorrisi e canzoni, però, ha voluto svelare qualche piccola ‘chicca’.

Stando a quanto si apprende dal giornale, sembrerebbe che per questa edizione di Emigratis il duo comico pugliese ha pensato a tantissime novità. Pio e Amedeo, infatti, continueranno a viaggiare per il mondo, ma non si faranno chiamare col nome di battesimo, bensì con due nomignoli affidato ad entrambi da uno delle loro ‘vittime’. A proposito di quest’ultime, siete curiosi di sapere chi sono quei personaggi che cadranno nelle loro trappole?

Chi sono le ‘vittime’ di Pio ed Amedeo nelle nuove puntate di Emigratis?

Avendo avuto modo di poter conoscere Pio e Amedeo nel corso degli anni, sappiamo per certo che queste nuove puntate di Emigratis saranno qualcosa di inimitabile. Cosa occorre sapere, però, su questa quarta edizione del programma? Come dicevamo, sembrerebbe che ci siano tantissime novità in arrivo. A partire dai ‘nomignoli’ con cui si faranno chiamare fino al filo conduttore che legherà tutti gli appuntamenti , quest’anno ne vedremo sicuramente delle belle. Una domanda, però, siamo certi che vi starete ponendo anche voi: chi saranno le ‘vittime’ questa volta? Tv Sorrisi e canzoni ha rivelato qualche nome. Scopriamoli insieme!

Saranno tantissimi i personaggi a cui faranno visita Pio e Amedeo, al momento però è stato svelato il nome di Gigi Donnarumma – attuale portiere del Paris Saint Germain – e Mahmood. Sembrerebbe, inoltre, che il duo comico pugliese avrebbe voluto interagire anche con Roberto Bolle, ma che siano stati ignorati. “Non s’è fermato. È stato l’unico”, ha raccontato Amedeo. Credete che le sorprese siano finite qui? Assolutamente no! Pio ed Amedeo voleranno addirittura sul set di Beautiful per poi fare un ‘salto’ in Brasile, Las Vegas e Londra. Insomma, pazzesco!

Quando è previsto l’inizio?

Stando a quanto si apprende dalla loro intervista a Tv sorrisi e canzoni, sembrerebbe che inizialmente Pio e Amedeo avessero previsto solo due puntate di Emigratis. Qualcosa, però, ha fatto cambiare i piani in corso d’opera. E così, anziché solo un paio di appuntamenti, il programma di Canale 5 si allunga a ben quattro puntate. Siete curiosi di sapere quando è prevista la data di partenza? Al momento, non si hanno ancora notizie certe, ma sembrerebbe che la prima puntata è prevista per il 28 Settembre.

Siete pronti ad un nuovo viaggio insieme a loro? Noi non vediamo l’ora!