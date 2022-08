Poche ore ancora al finale di Grand Hotel, ci sarà la quarta stagione? Clamoroso!

Mancano ancora poche ore al finale di stagione di Grand Hotel, ma in molti si chiedono se ci sarà una quarta stagione? Davvero clamoroso!

Non prendete assolutamente impegni per stasera e domani sera: ci attendono gli ultimi due appuntamenti di Grand Hotel-intrighi e passioni! In via del tutto eccezionale, la serie tv spagnola non andrà solo in onda il Venerdì, come consueto, ma anche il Giovedì, regalando dei continui colpi di scena ai suoi spettatori.

Le anticipazioni della puntata di stasera – come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo – ci dicono che il penultimo appuntamento di Grand Hotel sarà totalmente imperdibile. Alicia e Julio, infatti, continuano a vivere la loro storia d’amore clandestinamente, ma Diego è seriamente intenzionato a scoprire chi sia l’amante di sua moglie fino ad arrivare a tenderle una trappola. Come andrà a finire? Staremo a vedere! Sia chiaro: tra qualche ora, si parlerà anche di Andres e della sua condanna a morte, ma fate molta attenzione perché è in arrivo qualcosa di impensabile.

In attesa della puntata di stasera, che da come si può constatare sarà totalmente imperdibile, sono diversi coloro che si chiedono se ci sarà una quarta stagione della serie tv? Tra poco andrà in onda il finale di stagione, ma poi? Quello che abbiamo appena scoperto è davvero clamoroso!

Manca pochissimo al finale di Grand Hotel: ci saranno dei nuovi episodi?

Grande successo per la serie tv Grand Hotel, che seppure giunta alle battute d’arresto continua a confermarsi imbattibile. Stasera e domani sera, come dicevamo, andranno in onda gli ultimi suoi due appuntamenti, ma cosa succederà? Secondo voi, Alicia e Julio riusciranno a viversi la loro storia d’amore alla luce del sole? E, soprattutto, cosa ne sarà di Donna Teresa e Diego? Chi lo sa! In attesa, però, di scoprire cosa accadrà in queste ultime due puntante, vogliamo rispondere ad una domanda che, senza alcun dubbio, tutti vi sarete posti in occasione del gran finale di Grand Hotel: ci sarà una quarta stagione?

Sappiamo benissimo che il continuo della terza stagione è andata in onda a distanza di un anno, ma cosa sappiamo sulla quarta? Forse non tutti lo sanno, ma Grand Hotel si concluderà per sempre proprio domani sera. Questo vuol dire, quindi, che la puntata che andrà in onda Venerdì 26 Agosto sarà quella conclusiva e che non ci saranno nuovi episodio da attendere. Un po’ come un’altra seguitissima serie tv andata recentemente in onda, se ricordate!

Una grande brutta notizia, quindi, per tutti i fan di Grand Hotel, che speravano che dopo il finale di domani ci sarebbero stati nuovi episodi. A questo punto, non ci resta che sperare che l’ultima puntata sia davvero shock!