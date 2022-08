Ha avuto un serio incidente: l’auto si è completamente ribaltata

Ha avuto un serio e pericoloso incidente che l’ha buttato fuori strada: l’auto si è completamente ribaltata, come sta adesso!

La notizia ha sconvolto tutti, compresi la sua ex compagna, la sua attuale compagna e la sua famiglia. A causa dell’alta velocità raggiunta con la sua autovettura, un SUV di potente cilindrata, si è schiantato contro una casella postale finendo per ribaltare l’auto.

La dinamica dell’incidente è stata riportata dal sito gossip del luogo che ha riportato lo scatto che ritrae la sua auto ribaltata. L’impatto sembra essere stato piuttosto violento, come testimoniano gli scatti riportati dal sito locale. Ma come sta adesso? Quali sono le sue condizioni? Scopriamo di più!

E’ Scott Disick, l’ex compagno di Kourthney Kardashian ad essere rimasto vittima del grave incidente. A causa del pericoloso incidente, la sua auto si è completamente ribaltata. A riportare lo scatto inedito, è stato il sito web TMZ che ha descritto la dinamica dell’incidente nel quale l’ex della Kardashian è rimasto coinvolto.

Di lui si è sentito parlare in particolare per la storia d’amore avuta con Kourthney Kardashian con la quale avrebbe avuto tre figli. Una storia d’amore che però è culminata in un nulla di fatto, perché i due, dopo la separazione avvenuta nel 2015, hanno preso strade diverse, almeno dal punto di vista sentimentale. Di fatti, la sorella di Kim Kardashian è convolata a nozze segrete qualche mese fa. Oggi, Scott Disick sarebbe di fatti impegnato con una giovane modella ed insieme i due sarebbero apparsi pubblicamente alla Premiere della nuova stagione di The Kardashian, serie in cui tra l’altro ha preso parte anche lui riscontrando un enorme clamore nel pubblico!

Era a bordo del suo SUV Lamborghini, a Calabasas a Los Angels, quando a causa dell’elevata velocità alla quale procedeva, avrebbe perso il controllo dell’auto e sarebbe finito contro una casetta postale costruita in pietra. L’impatto, ha portato la macchina dell’uomo a ribaltarsi completamente. No, non si trattava di guida in stato di ebbrezza, certo è che la velocità raggiunta con il suo SUV di potente cilindrata, ha portato l’uomo ad impattare contro la casetta postale, facendogli perdere il controllo dell’auto. Al momento dell’incidente, fortunatamente, era solo e non avrebbe coinvolto pedoni per strada. Ma quali sono le sue condizioni?

A riportare le sue condizioni fisiche è sempre il sito TMZ che ha fatto sapere che per fortuna l’uomo, rimasto coinvolto nell’incidente, non ha riportato danni o lesioni gravi. Scott Disick avrebbe riportato dall’incidente un taglio alla testa. Tuttavia, l’uomo avrebbe rifiutato le cure mediche.