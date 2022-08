Ilary Blasi ha fatto tutto il contrario di Totti: la scelta della conduttrice

Dopo la separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi ha fatto una scelta completamente contraria a quella del suo ex marito.

Questa che sta giungendo al termine sarà un’estate che difficilmente verrà dimenticata! Non solo le alte temperature ci faranno ricordare per sempre questi ultimi mesi, ma anche tutte le notizie di gossip che si sono alternate in queste settimane hanno contribuito a rendere questa ‘bella stagione’ indimenticabile!

Sono tantissime le coppie che si sono dette ‘addio’ in quest’estate – l’ultimo annuncio è arrivato proprio qualche giorno fa – ma quello che ha fatto grande scalpore, è stata proprio quella formata da Ilary Blasi e Francesco Totti. Era esattamente l’11 Luglio scorso quando i due – attraverso due comunicati distinti e separati affidati all’Ansa – hanno annunciato la fine del loro matrimonio. La notizia del loro ‘addio’ – seppure fosse nell’aria da diversi mesi – ha lasciato tutti di stucco! Nessuno mai, infatti, avrebbe mai immaginato che una coppia come quella di Ilary Blasi e Francesco Totti potesse salutarsi per sempre. Purtroppo, è stato proprio così. E, al di là di tutte le notizie che si stanno alternando in queste ultime settimane, la loro separazione continua a fare molto male a tutti coloro che li hanno sempre sostenuti e supportati.

A distanza di settimane dall’annuncio della fine del loro matrimonio, a fare parecchio chiacchierare è la scelta che Ilary Blasi ha preso in totale contrasto con il suo ex marito. A cosa facciamo riferimento?

La scelta di Ilary Blasi è contraria a quanto fatto da Francesco Totti: cos’è successo

Continua la sua estate da single, Ilary Blasi! Appena annunciata la fine del suo matrimonio, la conduttrice romana è partita insieme ai suoi tre figli per la Tanzania; ha poi trascorso qualche giorno a Sabaudia – dove ha incontrato il suo ex marito – e si è concessa, infine, qualche giorno in montagna e nel paese d’origine dei suoi genitori. Insomma, che non si dica che la Blasi sia stata con le mani in mano! Sarà stato un modo per staccare un po’ la spina o per fuggire da occhi ed orecchie indiscreti, fatto sta che la simpaticissima romana si è data ampiamente da fare. Il tutto, ovviamente, è stato documentato sui social e mostrato ai suoi sostenitori, che non hanno perso occasione di poterle dimostrare la loro vicinanza in questo momento delicato. È proprio questa la scelta di cui vi abbiamo parlato poco fa, presa in totale ‘disaccordo’ con il suo ex marito.

Da quando hanno annunciato la loro separazione, Francesco Totti ed Ilary Blasi hanno avuto due diverse reazioni al boom mediatico scatenato. L’ex capitano giallorosso, infatti, è completamente sparito dai radar e, soprattutto, dai social. La conduttrice romana, invece, no. Anzi, si può dire non è mai stata tanto attiva come quest’ultimo periodo. Cosa l’ha spinta a fare questa scelta? A rivelarlo, sono stati proprio i suoi amici!

Che sia una scelta ‘strategica’ oppure no, Ilary Blasi non perde occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblico. E i suoi sostenitori di questo ne sono più che contenti!