Kate Middleton, incredibile: c’entra suo figlio, nessuno l’avrebbe mai immaginato; il retroscena che non tutti conoscono.

Si chiama Catherine Elizabeth Middleton, ma per tutti è semplicemente Kate Middleton. La donna che, nel 2001, incontrò per la prima volta il principe Williams all’Università di St Andrews e, qualche anno dopo, ha iniziato una relazione con lui.

Una storia d’amore meravigliosa, quella tra William e Kate, che sono convolati a nozze pochi mesi dopo l’annuncio del fidanzamento ufficiale. I due si sono detti sì il 29 aprile del 2011, nell’abbazia di Westminster, in presenza di tutta la famiglia reale e dalla loro unione sono nati tre figli, George nel 2013, Charlotte nel 2015 e Louis nel 2018. Oggi vogliamo parlarvi proprio del primogenito dei duchi di Cambridge, George Alexander Louis, che oggi ha dieci anni. C’è un retroscena che riguarda il piccolo che non tutti possono immaginare.

Kate Middleton, il clamoroso retroscena sul figlio George

Tutti pazzi per il principino George. Il primo figlio di William e Kate, che ha compiuto nove anni lo scorso 22 luglio, è diventato più volte oggetto di video e ‘meme’ diventati virali sul web. Merito delle sue espressioni e delle sue facce buffe, spesso molto eloquenti, con cui viene immortalato nel corso degli eventi ufficiali ai quali deve presenziare, rigorosamente in abito elegante. Non tutti, però, conoscono un retroscena che riguarda proprio il primogenito dei duchi di Cambridge.

Il piccolo, come tutti sappiamo, si chiama George, ma non tutti conoscono il motivo. Come da tradizione, il bambino ha ricevuto il nome di uno degli antenati della famiglia reale. In questo caso, del padre della regina Elisabetta, re Giorgio VI. Un nome che Kate apprezzava, ma non era l’unico nella sua lista dei desideri. Come riporta Fanpage.it, infatti, alla Middleton piaceva anche il nome Alexander, che è stato comunque scelto come secondo nome per il piccolo. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, è stato il cane di famiglia a scegliere il nome, avvicinandosi ad uno dei due biglietti lasciati sul pavimento. Si tratta del cocker Lupo, coi quali i piccoli sono cresciuti, e che è scomparso nel novembre del 2020.

E voi, conoscevate questo curioso retroscena sul principino George di Cambridge?

Dove andranno a scuola i figli di Willim e Kate

E con la fine dell’estate, anche George, Louis e Charlotte torneranno a scuola. E lo faranno lontano da Londra. Il duca e la duchessa di Cambridge si sono infatti trasferiti a Windsor ed è lì che i loro tre bambini frequenteranno lo stesso istituto. Come riporta People, i bambini sono stati iscritti alla Lambrook School, nel Berkshire. George e Charlotte lasciano la Thomas’s School di Battersea, che hanno frequentato rispettivamente dal 2017 e dal 2019, mentre il piccolo Louis ha frequentato la Willcocks Nursey School.