Sapete che lavoro ha fatto Marco Liorni da ragazzino? In pochi conoscono questo retroscena

Oggi è un conduttore amatissimo, ma sapete che cosa faceva Marco Liorni da ragazzino? In pochissimi conoscono questo retroscena.

Insieme a Stefano De Martino – pronto ad iniziare una nuova avventura in Rai – ed Andrea Delogu, che sono stati i protagonisti di un’estate italiana a suon di musica e divertimento, anche Marco Liorni rientra tra i volti più popolari di questi ultimi mesi dell’azienda di Viale Mazzini. Al timone di Reazione a catena, il conduttore romano entra nelle case degli italiani tutti i giorni e si diverte con loro a giocare alla ricerca delle parole ‘misteriose’.

Tra i conduttori più amati di questi ultimi tempi sicuramente c’è lui: Marco Liorni! Ritornato in tv diversi anni fa dopo un momento non tanto facile della sua carriera, il conduttore romano ha saputo facilmente conquistare il centro della scena, cavalcando ancora di più l’onda del successo. Oggi è sicuramente tra i volti più apprezzati della rai, ma vi siete mai chiesti cosa facesse prima di intraprendere questa carriera nel mondo della tv? A detta sua, sembrerebbe che il buon Liorni abbia avuto da sempre la passione per questo mestiere. Ovviamente, prima di diventare quello che è adesso, non ha perso occasione di muovere i primi passi nel mondo del lavoro: sapete qual è stato il suo da ragazzino? A svelarlo, è stato il diretto interessato a Tv sorrisi e canzoni nel maggio scorso. Siamo certi che in pochissimi conoscono questo retroscena sul suo conto!

Cosa faceva Marco Liorni da ragazzino? In pochi lo sanno

Così come ha fatto recentemente, portando a galla l’incidente di cui è stato vittima diversi anni fa, anche nel Maggio scorso Marco Liorni si è lasciato andare ad una lunga intervista sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni. In quest’occasione, il famoso conduttore ha parlato davvero di tutto. Non solo, quindi, del suo rapporto con la scuola, che a quanto pare non è mai stato idilliaco, ma anche svelato qual è stato il suo lavoro prima del successo. Non si tratta, da quanto si apprende dalle sue parole, di un lavoro duraturo, piuttosto di uno stagionale che il buon Liorni ha svolto dai 15 ai 17 anni. Quindi, quando era solo un ragazzino. Di che cosa parliamo esattamente? Da non credere!

Proprio alle pagine di Tv Sorrisi e canzoni, infatti, Marco Liorni ha svelato di aver fatto il bagnino presso la spiaggia di un hotel di Scauri. Sia chiaro: come sottolineato dal diretto interessato, la sua mansione non era legata al salvataggio, ma all’apertura degli ombrelloni e dei letti e alla pulizia della spiaggia. Insomma, un lavoro adatto sicuramente alla sua età. Un retroscena davvero pazzesco, non credete?

Cosa ci dite voi, lo sapevate?