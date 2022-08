Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni rimprovera lei e Fedez

Neanche Marina Di Guardo risparmia un rimprovero a Chiara Ferragni e Fedez per il tanto discusso post di questi giorni.

Come accade a tutti i personaggi più in vista mediaticamente, anche per i Ferragnez sono costantemente osservati e sottoposti a giudizi e critiche da parte del loro pubblico. Con olte 27 milioni di follower lei e più di 14 milioni lui, è naturale che qualunque loro gesto o azione venga messa sotto la lente di ingrandimento e scatenare consensi o disapprovazione.

Pur essendo molto amati, Chiara e Fedez infatti non sono stati immuni da polemiche in questi anni e la più recente risale a pochissimi giorni fa. La celeberrima coppia, che in questo momento si trova in vacanza ad Ibiza, ha pubblicato un video e delle foto molto particolari in cui la si vede arrampicata su una roccia a parecchi metri di altezza dal mare.

Lo scopo era quello di catturare un tramonto meraviglioso di quelli che solo l’isola spagnola sa regalare ed, in effetti, si tratta di immagini davvero emozionanti da cui è impossibile non restare colpiti. C’è stato però chi non ha tollerato la troppa nochalance dei Ferragnez nell’avventurarsi in un’impresa così rischiosa. Anche alla luce dei recenti fatti di cronaca: ricordiamo che in questi giorni un ragazzo è morto sull’Altopiano Asiago dopo essere volato giù dallo sperone Altar Knotto per cercare di recuperare il cellulare caduto alla fidanzata, mentre questa scattava dei selfie.

A sorpresa, è intervenuta anche la mamma di Chiara, Marina Di Guardo, che con un commento al post ha manifestato la sua disapprovazione verso il comportamento della figlia e del genero.

Maria Di Guardo commenta Chiara e Fedez: “Non ho approvato”

Diventata anche lei un volto molto popolare sul web proprio come le sue figlie, Marina è molto seguita sui social ed in queste settimane si sta facendo notare con scatti incredibili che la ritraggono durante le sue vacanze. Seppur in splendida forma da sembrare quasi una sorella di Chiara, Francesca e Valentina, la signora Di Guardo non mette da parte la sua saggezza di mamma.

Proprio per questo, non ha esitato a dire la sua su quanto postato dalla primogenita e dal rapper. A commentare lo spericolato video è stata prima Francesca che scherzando ha scritto: “Se lo vede mia mamma…”. Evidentemente queste parole sono state profetiche perché Marina è intervenuta infatti esprimendo chiaro e tondo il suo disaccordo: “Esatto! L’ho visto e non ho approvato. Troppo alla sperandio… Senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato”. C’è da precisare comunque che i genitori di Leone e Vittoria non erano soli in questa ‘impresa’, bensì accompagnati da una guida.

I diretti interessati per ora non hanno cercato di difendersi, ma secondo voi stavolta hanno davvero esagerato o sareste meno categorici al riguardo?