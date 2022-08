Sonia Bruganelli e le 6 carte di credito: lo screzio con la Banca

Sonia Bruganelli e le sei carte di credito: l’opinionista del GF Vip ha avuto uno screzio con la Banca, spiacevolissimo episodio.

Vi è mai capitato di voler fare degli acquisti online? Ne siamo certi: assolutamente si! D’altra parte, ormai sono proprio all’ordine del giorno! Li avrebbe voluti fare anche Sonia Bruganelli di ritorno dalle vacanze, ma a quanto pare non le è stato affatto possibile!

Manca sempre meno al ritorno di Sonia Bruganelli al GF VIP! Seppure inizialmente avesse detto che non vi avrebbe partecipato se non a una condizione, l’imprenditrice ritornerà ad accompagnare Alfonso Signorini in questa settima edizione del reality, avendo come compagna di viaggio la mitica Orietta Berti. Prima di poter sedere sulla poltroncina rossa del programma – e stavolta lo farà per molto tempo – la Bruganelli ha voluto concedersi una rilassante vacanza in compagnia di suo marito, la sua famiglia e i suoi amici.

Se Paola Di Benedetto, appena ritornata dalla vacanze, ha voluto allenarsi, Sonia Bruganelli aveva intenzione di fare un po’ di shopping online. Purtroppo, non tutto è andato come avrebbe voluto che andasse. E su Twitter ha raccontato tutto quello che è successo. Come raccontato dalla diretta interessata, l’imprenditrice romana ha ben sei carte di credito, ma nessuna ha fatto al caso suo. Perché? Scopriamolo!

Sonia Bruganelli e le sei carte di credito: cos’è successo con la banca

Attivissima su Instagram, ma in linea generale su tutti i suoi canali social ufficiale, Sonia Bruganelli non ha potuto fare a meno di raccontare lo spiacevolissimo episodio in cui è incappata per via delle sue carte di credito. Ritornata dalle vacanze, l’attuale opinionista del GF Vip ha svelato di aver voluto comprare tre abiti dal sito ufficiale di un famoso brand, ma di non aver potuto procedere avanti con l’acquisto. I vestiti, a quanto pare, erano nel carrello e l’imprenditrice stava passando al pagamento, ma qualcosa deve essere andato storto: la carta di credito le risultava bloccata! Un duro colpo, quindi, per Sonia, che subito si è messa in contatto con l’assistenza per capire cosa fosse realmente successo.

Una volta contattata l’assistenza, Sonia Bruganelli ha raccontato di aver dovuto rispondere ad una serie di domande che l’operatore della sua banca le ha dovuto fare per prassi. A partire dalla sua data di nascita fino alle ultime cifre della carta, l’imprenditrice ha risposto sempre in maniera corretta. Quando, però, le è stato chiesto il numero di conto corrente, la Bruganelli non ha saputo dare una risposta concreta. “A quel punto sclero. Sono costretta a vincere la mia proverbiale modestia e a dichiarare di averne 6”, ha raccontato ancora. Rivelando ancora che, date le diverse carte, non poteva ricordare il numero di conto corrente di ognuna. “Lui imperterrito mi dice che se non gli dico il numero di conto non può sbloccare la carta”, racconta ancora. Alla fine com’è andata? Non bene! La carta non è stata sbloccata e Sonia non ha potuto procedere oltre con l’acquisto.

Vi è capitata anche a voi una cosa del genere?