Triste notizia per Iva Zanicchi: la cantante non si aspettava tutto questo

Amaro imprevisto per l’amatissima Iva Zanicchi: i fan della cantante emiliana non avrebbero mai immaginato nulla del genere.

La carriera artistica di Iva Zanicchi è sicuramente una delle più ricche e variegate che il mondo dello spettacolo italiano possa annoverare. Cantante, conduttrice tv, opinionista di successo e perfino attrice ed ex politica! In oltre 60 anni di attività, per lei sono stati tanti i traguardi raggiunti tra i quali l’essere riuscita, con le sue canzoni, ad oltrepassare i confini italiani.

L’Aquila di Ligonchio si è infatti esibita nei teatri più famosi al mondo: ad esempio, è stata la prima italiana a cantare al Madison Square Garden di New York, ma nel suo curriculum troviamo anche tour in diverse nazioni come Francia, Spagna, Cile, Giappone. Non tutti sanno poi che Iva è detiene il primato femminile del maggior numero di vittorie al Festival di Sanremo.

Tanta popolarità e affetto da parte del pubblico non sono affatto andati scemando con gli anni, anzi. Più volte scelta come opinionista in programmi seguitissimi come il Grande Fratello o L’Isola dei Famosi, con la sua verve e la sua simpatia Iva ha sempre riscosso approvazione e, al di là della sua voce strepitosa, è molto amata anche come personaggio. Tant’è che la sua partecipazione alla prossima edizione di Ballando con le stelle sta già facendo esultare moltissimi!

In queste ore, però, c’è stato un imprevisto alquanto spiacevole che l’ha vista protagonista. La notizia era abbastanza inattesa sia per lei che per i suoi fan, vediamo cos’è successo.

Iva Zanicchi, questa non ci voleva: colpo basso per la cantante

Come tutti i grandi artisti, da Claudio Baglioni a Gigi D’Alessio passando per Massimo Ranieri e Renato Zero, anche alla Zanicchi è stato affidato uno show tutto suo in prima serata. E’ accaduto l’anno scorso, in occasione dei suoi 80 anni: un modo per celebrare la sua carriera, quella di una delle voci italiane più amate di sempre.

Col titolo “D’Iva”, il programma andò in onda su Canale 5 il 4 e l’11 novembre del 2021 dallo Studio 1 del Centro Mediapason di Milano. Ad arricchire l’evento, tanti volti noti della musica e dello spettacolo in generale, come Orietta Berti, Rita Pavone, Gigi D’Alessio, Andrea Pucci, Romina Power.

Un appuntamento a cui i telespettatori non sono mancati dimostrando tutto la loro stima alla bravissima Iva. E’ proprio per questo che quanto accaduto in questi giorni ha lasciato tutti di stucco. Ci riferiamo alla serata di lunedì 22 agosto durante la quale è stata trasmessa la replica del citato show.

Ebbene, contrariamente alle previsioni, i numeri ottenuti dalla cantante in termini di ascolti non sono stati per nulla soddisfacenti. A vincere la sfida è stato il film Immenhof – La grande promessa su Rai Uno, che è riuscito a totalizzare ben 2.1 milioni di telespettatori col 15.3% di share. Praticamente il doppio rispetto a D’Iva proposto da Canale 5, che invece è riuscito ad ottenere appena 1 milione di spettatori (9.9%). Perfino Italia 1 ha fatto di meglio con la serie Chicago P.D., che ha raggiunto 1,1 milioni di persone (7.7%).

Voi vi sareste mai aspettati simili risultati?