Valentina Ferragni in vacanza ad Ibiza ha indossato un body dai ritagli particolari: è diverso dai modelli già visti

Valentina Ferragni ha indossato in vacanza ad Ibiza un body dai ritagli particolari: è molto diverso da tutti i modelli già visti.

Valentina Ferragni sta trascorrendo le vacanze estive lontane dal suo fidanzato Luca Vezil. Quest’ultimo ha fatto sapere all’inizio di agosto di aver ricevuto una proposta di lavoro che non poteva assolutamente rifiutare e di dover stare lontano dall’Italia per tutto il mese. La coppia aveva in precedenza prenotato un viaggio incredibile ma a quanto pare è stato rimandato.

Luca in un lungo messaggio ha spiegato ogni cosa: “Quest’anno per la prima volta nei 9 anni in cui stiamo insieme, io e Vale non passeremo le vacanze estive insieme. Ho ricevuto una proposta di lavoro che non solo non potevo rifiutare ma nella quale ho deciso di buttarmi a capofitto”, racconta, spiegando che Valentina è stata non solo la sua più grande supporter ma anche la sua più grande spinta perchè accettasse il lavoro. E così Vezil è partito mentre la sorella di Chiara Ferragni sta trascorrendo in famiglia e in amicizia le vacanze.

L’imprenditrice si trova sembrerebbe nei pressi di Ibiza, come si nota da alcune foto social, dove ci sono anche Fedez e Chiara. Sono molti gli scatti che ha reso pubblici e in tutti ha sfoggiato degli outfit che lasciano a bocca aperta. Sono originali e lei è bellissima. Un body in particolare, indossato in una precedente serata, ha catturato l’attenzione e il motivo è ben evidente.

Valentina Ferragni, il body indossato cattura l’attenzione di tutti: ha dei ritagli molto particolari

Valentina Ferragni in questi anni si è affermata sempre di più non solo sui social ma anche nel mondo dello spettacolo. Oggi è un’influencer di successo e anche un’imprenditrice. Spesso la vediamo ad importanti eventi di moda insieme a sua sorella Chiara. Ogni volta sfoggia dei look pazzeschi.

Adesso si sta rilassando in vacanza, ed è con gli amici e la sua famiglia. Anche se è al mare non lascia i migliaia di follower senza contenuti. Sono molti gli scatti che pubblica ogni giorno e anche le storie. In tutti fa vedere il suo outfit, dai bikini a due pezzi a quelli interi, dagli abiti per le uscite composti da pantalone e top o gonna e maglia, ai vestiti lunghi o corti. Valentina in una recente serata ha indossato un body davvero particolare, difficile non notarlo.

Eccolo! L’imprenditrice ha sfoggiato un top dal colore nero dai ritagli diversi, scoperto davanti ma anche dietro, sul quasi vedo non vedo. Lo ha abbinato ad un pantalone marrone largo e sportivo con dei sandali che creano un bel contrasto, di colore verde. L’outfit di Valentina è molto originale ma abbiamo già avuto modo di vedere che lei in fatti di moda sa!