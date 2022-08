Solo 1 kg in meno a Vite al Limite, mai successo prima d’ora! Che fine ha fatto oggi? Terribile notizia

A Vite al Limite è dimagrita solo 1 Kg, mai successo prima d’ora nella storia di tutto il programma: che fine ha fatto oggi? Terribile notizia!

Sono tantissime le storie di trasformazioni sconvolgenti che si sono alternate nel corso di queste dieci stagioni di Vite al Limite come altrettanto numerose, però, sono quelle che raccontano di insuccessi o di clamorosi abbandoni.

Quella che vi stiamo andando a raccontare, fa riferimento all’avventura di una giovanissima paziente del dottor Nowzaradan, che nel corso della sua permanenza nel programma è riuscita a dimagrire solo 1 kg. Clamoroso, vero? Nonostante siano stati numerosi gli insuccessi, una cosa del genere non era mai capitata prima d’ora!

Protagonista dell’ottava stagione di Vite al Limite, la paziente del dottor Nowzaradan aveva solo 22 anni al momento della sua partecipazione, ma un peso che già raggiungeva i 300 kg. A determinare le sue condizioni fisiche – stando a quanto si apprende dal suo raccontato fatto alle telecamere del programma – sarebbero state diverse molestie subite quando era una bambina e numerosi episodi di bullismo. Un passato, da come si può chiaramente comprendere, decisamente difficile e che l’ha portata a cercare conforto nel cibo. Il suo percorso nella clinica di Houston ha avuto parecchi alti e bassi e non ha portato grandi risultati. A fine programma, pensate, la bilancia segnava soltanto 1 kg in meno: davvero clamoroso, non c’è che dire! Che fine ha fatto oggi? Arriva una terribile notizia!

Dimagrisce solo 1 kg in meno a Vite al Limite: arriva una spiacevolissima notizia

Ne abbiamo viste di cotte e di crude a Vite al Limite, ma questa è sicuramente tra le storie più sconvolgenti del programma. Parliamo proprio di Seana Collins, giovanissima ventiduenne dell’ottava stagione del programma. Entrata a far parte dei pazienti del dottor Nowzaradan con ben 300 kg, la ragazza sentiva la necessità di ritornare in forma, ma i risultati ottenuti non hanno affatto soddisfatto le sue parole. Il suo percorso, come dicevamo, è stata una vera e propria altalena. Per tutta la durata del programma, infatti, Seana è dimagrita, ma poi ingrassata nuovamente. Fino a quando, sullo scoccare del termine ultimo del suo percorso, la bilancia non ha segnato solo 1 kg in meno. Un risultato imbarazzante, quindi, che ha spinto il dottor Nowzaradan a lasciarla andare al suo destino.

“Non c’è nulla da fare con lei”, ha detto il medico chirurgo iraniano dopo aver registrato questo insuccesso. Che fine ha fatto oggi, però, Seana? È proprio in merito a questo che, purtroppo, dobbiamo darvi una terribile notizia: non si hanno più notizie sulla giovane del Kansas. Dopo la fine del programma – nonostante avesse parlato di buoni propositi – la Collins è letteralmente sparita.

Ci auguriamo che, ad oggi, Seana abbia capito quanto sia importante per lei ritornare in forma.