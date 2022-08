Amici, due ex ballerini del programma al centro del gossip: il dettaglio che non è sfuggito

Un gossip relativo a due ex ballerini di Amici sta mandando in tilt il web: la presunta nuova coppia non l’avreste mai immaginata!

Nelle ultime edizioni di Amici, oltre agli emozionanti percorsi dei ragazzi, il pubblico ha potuto appassionarsi anche a diverse storie d’amore di cui certamente il talent di Canale 5 non ha scarseggiato. Alcuni dei legami sentimentali nati nella scuola più famosa d’Italia sono continuati anche dopo la fine del programma, altri si sono bruscamente interrotti, ma di certo l’amore dei fan per i ragazzi che ne hanno fatto parte continua ancora adesso.

Se l’anno scorso a tenere banco sui social è stata ad esempio la rottura tra Martina Miliddi e Aka7even con l’inaspettato inizio di una storia tra la ballerina ed il cantante Raffaele Renda, quest’anno a far discutere è un’altra coppia ‘scoppiata’. A parte lo stupore che ha generato l’apprendere che i due si erano lasciati, a ciò si è aggiunto anche un gossip davvero clamoroso che in queste ore impazza sul web.

Sì, perché secondo alcune indiscrezioni, la ragazza starebbe ora frequentando un altro ex protagonista della trasmissione con cui ha condiviso di recente un’esperienza lavorativa. Ai più attenti poi, non è sfuggito che l’ex avrebbe smesso di seguire entrambi su Instagram. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Difficile da credere!

Amici, scintilla scoppiata tra due ex volti del talent: l’indiscrezione che sta infiammando il gossip

I protagonisti dell’inatteso ‘triangolo’ sarebbero Cosmary Fasanelli, Alex Wyse e, udite udite, Nunzio Stancampiano! Tra la ballerina ed il cantante secondo classificato ad Amici 21, è finita: dopo un primo accenno da parte del ragazzo ad “un momento un po’ particolare” tra i due, lo scorso 5 luglio arrivò l’annuncio definitivo da parte di Cosmary che in una storia Instagram chiariva una volta per tutte di essere tornata single.

Poi, per lei è iniziata l’esperienza di Battiti Live, dove ha lavorato nel corpo di ballo e dove ha ritrovato anche l’ex compagno di classe Nunzio. Secondo alcuni utenti, tra loro ci sarebbe qualcosa di più di una semplice amicizia: dopo l’esperienza a Battiti Live, Cosmary e Nunzio sono stati spesso beccati insieme tra una gita in barca testimoniata dai video social della stessa Fasanelli, un giro per Napoli ed una serata a Taormina con la madre e il padre del ballerino di cui racconta Webboh.

Alcune segnalazioni arrivate all’esperta di gossip Deianira Marzano dicono: “Vennero a Napoli, avevano confidenza, Nunzio disse ‘Non fate foto altrimenti escono i gossip'”. Un utente su TikTok, poi, avanza l’ipotesi che il flirt potrebbe essere nato quando la ballerina era ancora fidanzata con Alex perché il 3 giugno, racconta, vide i due discutere.

Nelle ultime ore è stato notato poi un dettaglio abbastanza eloquente: Alex ha tolto il ‘segui’ ad entrambi ed il gesto potrebbe lasciar intuire che la cosa non gli sia andata giù. Un’ipotesi plausibile vista anche l’amicizia che era nata con Stancampiano nella scuola di Canale 5.

Voi avevate notato questi indizi?