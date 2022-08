Anticipazioni Grand Hotel, ultima puntata: rischia di morire, colpo di scena clamoroso

Anticipazioni Grand Hotel ultima puntata: uno dei protagonisti principali rischia di morire, colpo di scena clamoroso, cosa accadrà.

Vi avevamo detto che sarebbero stati quattro ultimi episodi da brividi, no? Dopo la puntata di ieri sera, sappiate che ce ne attende un’altra, purtroppo l’ultima, totalmente imperdibile. Una resa dei conti davvero impressionante, ve lo assicuriamo, durante la quale sembrerebbe che tutti i nodi verranno al pettine.

Seppure tutto quello che abbiamo scoperto su un eventuale prosieguo di Grand Hotel non rende felici né noi e né tutti i suoi spettatori, possiamo rincuorarci nel sapere che il finale di stagione che andrà in onda stasera chiuderà definitivamente un cerchio. Tutti i nodi, come dicevamo poco fa, verranno al pettine. E finalmente si scoprire se Alicia e Julio potranno finalmente godersi la loro storia d’amore alla luce del sole.

In attesa di scoprire tutto quello che accadrà stasera nel minimo dettaglio, sappiate che le anticipazioni dell’ultima puntata di Grand Hotel prevedono tantissime cose. A partire da Alicia, che continua ad essere prigioniera di suo marito per un unico scopo, fino al ritorno di Belen, questi ultimi due episodi della serie tv saranno da brividi. Fate molta attenzione, uno dei suoi protagonisti principali rischierà la morte! Un colpo di scena davvero clamoroso, vero? Scopriamone insieme i dettagli.

Ultima puntata Grand Hotel, le anticipazioni: accadrà di tutto stasera, imperdibile

Un’ultima puntata di Grand Hotel difficile da dimenticare! Le anticipazioni, infatti, ci dicono che in questo settimo appuntamento, in onda a partire dalle ore 21:30 di Venerdì 26 Agosto, accadrà veramente di tutto. Bando alle ciance, ecco cosa dobbiamo scoprire.

Nel penultimo episodio della serie tv, intitolato Il sacrificio, Alicia va a fare a visita a suo marito, nel frattempo reso prigioniero da lei, per fargli firmare le carte per annullare il loro matrimonio. Appena arriverà, però, farà una clamorosa scoperta: Diego è a terra esamine per via di un colpo sferrato da una terza persona! Chi sarà stato a fare questo al buon Murquìa. Chi lo sa! Nel frattempo, Ayala scopre la giovane Alarcon accanto a suo marito e non può fare altro che prendere dei duri provvedimenti nei suoi riguardi. Belen, infine, torna a tutti gli effetti, ma Andres adesso non riesce più a fidarsi di lei. Tuttavia, la permanenza dell’ex cameriera nell’hotel non sarà una passeggiata: c’è qualcuno che trama alle sue spalle ed è pronto a far salire a galla tutti i suoi inganni.

Nell’ultimo episodio del Grand Hotel, intitolato ‘Colera’, uno dei protagonisti principali della serie tv rischia di morire. Un’epidemia di colera, infatti, avanza nell’hotel e tutti sono in serissimo pericolo di contagio, ma Donna Teresa e suo figlio Alfredo non hanno affatto intenzione l’albergo di famiglia. Cosa accadrà?

Noi questo ultimo appuntamento di Grand Hotel non ce lo perderemo, voi?