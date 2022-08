In Beautiful sta per nascere una coppia assolutamente inaspettata: anticipazioni shock; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera.

Colpi di scena a non finire a Beautiful. La soap opera americana è una delle più longeve nella storia della televisione: da ben 35 anni tiene compagnia ai telespettatori di tutto il mondo. Compresa l’Italia, dove la soap di Canale 5 è seguita da milioni di persone ogni giorno.

Nelle puntate attualmente in onda nel nostro Paese sta per scoppiare un vero e proprio putiferio: Brooke Logan ha scoperto la verità sulla relazione clandestina tra Quinn e Carter. E, come avrete potuto intuire, rivelerà tutto a Eric proprio nel bel mezzo della cerimonia del rinnovo delle promesse con la moglie. Accadrà l’impossibile e inevitabilmente la coppia scoppierà, ma oggi vogliamo parlarvi di un’altra, incredibile coppia. Una coppia che sta per nascere nelle puntate in onda in America… Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa sta accadendo oltreoceano, siete nel posto giusto!

Una nuova e inaspettata coppia sta per nascere in Beautiful: sempre più vicini?

Per vedere in Italia gli episodi attualmente in onda in America bisognerà attendere diversi mesi. Per i più curiosi, però, ci sono le anticipazioni! Che diventano sempre più succulente, soprattutto quando stanno per nascere nuovi ed inaspettati amori in quel di Los Angeles…

Attenzione: al momento non c’è stato alcun bacio tra i due protagonisti, ma, come riporta Twittami Beautiful, tra i due c’è sempre più feeling. Un’intesa che cresce sempre di più e che porta i due personaggi ad essere sempre più vicini… Scatterà la famosa scintilla? Noi crediamo di si, ma per scoprirlo dovremo attendere le prossime puntate. Chi sono i due (forse) futuri innamorati?

Uno lo conosciamo molto bene, anche se al momento, in Italia, si trova in carcere. Parliamo di Bill Spencer, che ben presto uscirà di prigione, proprio come il figlio Liam. Il magnate sarà coinvolto in una storyline davvero importante e sarà fondamentale per la scoperta di una verità shock. Di cosa parliamo? Della vicenda del dottor Finn, che è ancora vivo, salvato di nascosto dalla mamma adottiva Li. Vi abbiamo già parlato che Sheila tenterà di sbarazzarsi anche di lei: Li avrà un tragico incidente a causa del quale la Carter la crederà morta. Per fortuna, però, la donna si salva e sarà proprio Bill a ritrovarla!

Ed è proprio da questo momento che nascerà il legame tra Bill e Li. Un rapporto che inizierà in situazioni drammatiche: al momento del ritrovamento, Li è sotto shock, e a causa del trauma faticherà anche a parlare. Con l’aiuto di un medico, chiamato da Bill, la donna rivelerà tutto su Finn e proprio grazie a Spencer, il medico potrà ricongiungersi con Steffy, che nel frattempo era volata in Europa per dimenticare.

Insomma, Bill sarà determinante per la felicità di Finn e Steffy…. Lo sarà anche per quella di Li o tra loro nascerà soltanto un’amicizia?