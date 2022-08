Diletta Leotta per la gita in barca sfoggia un costume pazzesco: tutte pazze per quel ‘dettaglio’

Per la sua gita in barca Diletta Leotta ha sfoggiato un costume da bagno pazzesco: tutte pazze per quel ‘dettaglio’, è incredibile.

Se per molti italiani le vacanze sono terminate da un pezzo, per Diletta Leotta sembrerebbero non esserlo affatto. Proprio alcune ore fa, attraverso un’IG story, la conduttrice sportiva siciliana si è mostrata mentre si rilassava durante una gita in barca.

È ufficialmente iniziata la Serie A e Diletta Leotta, tra interviste a bordo campo e a volti amatissimi del calcio, è ritornata a lavorare a pieno ritmo. Appena può, però, non perde occasione di potersi godere un po’ di sole e di mare. L’ha fatto anche pochi giorni fa quando, indossato un costume da urlo, la conduttrice si è concessa qualche ora di svago sulla barca insieme ai suoi amici.

I look da mare che le nostre Vip stanno sfoggiando in queste ultime settimane sono davvero da urlo. C’è chi è uscito letteralmente pazzo per il caftano di Ilary Blasi, mostrato qualche giorno fa in Croazia, e chi invece non ha potuto fare a meno di apprezzare il bikini con l’oblò di Federica Nargi. Anche il costume di Diletta Leotta, però, ha un suo perché. Ed ha fatto perdere completamente perdere la testa a tutto il pubblico femminile per un ‘dettaglio’ in particolare. Pronti a conoscerlo?

Il costume di Diletta Leotta fa impazzire tutti: occhio a quel ‘dettaglio’, è imperdibile!

Chi lo dice che le vacanze possono essere fatte solo nei tre mesi estivi? C’è chi, infatti, sceglie di prendersi le ferie in inverno e scappare in un posto esotico. Certo, questo non è il caso di Diletta Leotta, ma fate attenzione perché la conduttrice siciliana c’entra tantissimo con quello che stiamo per dirvi. Se anche voi avete preferito lavorare in questi mesi per approfittare dalla ‘bassa stagione’, vi consigliamo di mettere in valigia il costume che il volto di DAZN ha sfoggiato recentemente per una gita in barca. Non sappiamo dove sia e con chi sia – anche se immaginiamo sia in compagnia dei suoi amici – ma quello che non è assolutamente passato inosservato è il costume che Diletta Leotta ha mostrato in uno dei suoi recentissimi scatti.

Bella come non mai, Diletta Leotta ha voluto immortalarsi in un imperdibile selfie per il suo numeroso pubblico social. Oltre al suo irresistibile fascino, però, c’è chi non ha potuto fare a meno di notare il bikini sfoggiato, concentrandosi su un particolare ‘dettaglio’. Curiosi di vederlo anche voi?

Decisamente favolosa, non c’è che dire! Con un costume color cuoio, in perfetta ‘combo’ con l’abbronzatura dorata della sua pelle e i capelli biondi, Diletta Leotta mette d’accordo il pubblico femminile. C’è un ‘dettaglio’ che, senza alcun dubbio, rapisce! Parliamo dell’anello posizionato al centro del bikini da cui partono i lacci che la conduttrice ha scelto di annodare attorno al torace, affinando ancora di più la sua silhouette.