Elena D’Amario, clamoroso! Avete mai visto la sua mamma da giovanissima: due gocce d’acqua

Avete mai visto la mamma di Elena D’Amario da giovanissima? Davvero clamoroso: sono due gocce d’acqua, impressionante!

Se si parla dei tantissimi talenti che Amici, nel corso delle sue edizioni, ha sfornato, non si può fare a meno di prendere in considerazione lei: Elena D’Amario. Entrato a far parte della scuola di Amici nel corso dell’edizione di Stefano De Martino – su cui vi abbiamo recentemente raccontato una notizia che non vi farà piacere – Emma Marrone, Enrico Nigiotti e tanti altri, la ballerina ha cavalcato la cresta dell’onda sin da subito.

Amici è stato un ottimo trampolino di lancio per Elena D’Amario. Non soltanto, dopo il talent, la ballerina è diventata uno dei volti di punta di una famosissima compagnia di ballo, ma è ritornata nello stesso programma che ha sancito il suo successo, diventandone una sua professionista eccellente. Tutti la amano e in tanti non si perdono alcun tipo di suo aggiornamento social. È proprio sul suo canale Instagram, infatti, che Elena comunica coi suoi sostenitori. E, spesso e volentieri, si diletta a condividere scatti che ce la mostrano in compagnia della sua famiglia. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di sua sorella, ma avete mai visto la sua mamma? Diverso tempo fa, la ballerina ha condiviso una sua foto da giovanissima. Davvero clamoroso: sono due gocce d’acqua!

Sembrerebbe proprio che la bellezza sia una dote di famiglia per Elena D’Amario. Sia lei che sua sorella sono bellissime, ma avete mai visto la loro mamma? Un bel po’ di tempo fa, come dicevamo, la ballerina di Amici ha condiviso una foto della madre da giovanissima in occasione del suo compleanno. Si sa davvero pochissimo sul suo conto, ma quello che non si può fare a meno di notare è quanto mamma e figlia siano due gocce d’acqua!

Gli scatti riproposti da Elena D’Amario hanno lasciato di stucco tutti i suoi ammiratori! La somiglianza con sua madre da giovanissima è davvero spietata! Guardate qui:

Se non fosse per il fatto che, nello scatto in alto, Elena era davvero piccolissima, faremmo davvero difficoltà a capire chi è lei e chi è sua madre. Sono due gocce d’acqua, d’altra parte!

È fidanzata?

Seppure sia un personaggio tv amatissimo, sembrerebbe che Elena D’Amario voglia parecchio preservare questo aspetto della sua vita. Nei mesi scorsi, la ballerina di Amici è stata avvistata in compagnia di un famoso attore, tra l’altro suo ex, ma sembrerebbe che sia stato solo un incontro in amicizia. Ad oggi, infatti, risulterebbe che la splendida ballerina sia ancora single. Riuscirà a trovare l’amore? Noi glielo auguriamo vivamente: in bocca al lupo!