Federica Nargi al naturale: senza trucco e filtri è ancora più bella, da non credere

Avete mai visto Federica Nargi al naturale? L’ex velina di Striscia la notizia senza trucco e filtri è ancora più bella, da non credere.

Dopo Giulia Salemi, che ha preferito trascorrere una serata in totale assenza di make up, anche Federica Nargi ha voluto mostrarsi al naturale. Alcuni giorni fa, prima di una serata in compagnia di suo marito e delle sue due figlie, l’ex velina di Striscia la notizia ha incantato tutti con questa IG Story senza trucco e filtri. Risultato? Decisamente divina!

Soltanto pochissimo tempo fa, vi abbiamo parlato del costume sfoggiato da Federica Nargi in spiaggia mentre era in vacanza che non è assolutamente passato inosservato. A distanza di qualche giorno da questo nostro articolo, non possiamo fare a meno di parlarvi nuovamente di lei e, soprattutto, della sua bellezza al naturale. Seppure l’ex velina di Striscia la notizia non ami ‘osare’ col trucco e non è affatto solita truccarsi pesantemente, è abituata a mostrarsi al suo pubblico con un po’ di mascara, rossetto ed ombretto. Vi siete mai chiesti, però, come sia completamente al naturale? Questo recentissimo scatto vi lascerà davvero senza parole.

Prima di trascorrere del tempo insieme alla sua famiglia, Federica Nargi ha voluto fare quello che in molti fanno: truccarsi coi suoi sostenitori. Prima di farlo, però, si mostrata col viso completamente sprovvisto di trucco. Pronti a vederla anche voi? È fenomenale!

Federica Nargi al naturale: lo scatto senza trucco e filtri è da urlo

Sono tantissimi gli scatti che hanno riempito le nostre bacheche social, non c’è che dire. C’è chi ha voluto mostrare il proprio costume, lanciando un nuovo trend – come ha fatto qualche giorno fa Diletta Leotta – e chi invece ha voluto mostrarsi al naturale. È l’esempio di Federica Nargi, che in occasione di un’uscita con la sua famiglia ha voluto truccarsi in compagnia del suo pubblico social. Un trucco semplicissimo, proprio come lei, ma che ha conquistato davvero tutti.

Se il risultato col ‘trucco e parrucco’ è stato da urlo, non si può dire affatto il contrario di quello ottenuto quando si è mostrata al naturale. A proposito, voi l’avete mai vista completamente senza trucco? A quanto pare, sembrerebbe che Federica Nargi in questa Instagram Story non abbia utilizzato nemmeno i filtri. Da qui si capisce chiaramente, quindi, che vi stiamo andando a mostrare una ‘versione’ dell’ex velina di Striscia la notizia proprio come mamma l’ha fatta. Curiosi di vederla anche voi? Ve la mostriamo immediatamente, ma fate molta attenzione perché siamo certi che non noterete alcuna differenza:

Insomma, non c’è assolutamente nulla da dire: che Federica Nargi sia truccata o no, è sempre uno schianto! Siete d’accordo anche voi con queste nostre parole?