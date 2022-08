Al Gf Vip potrebbero arrivare concorrenti ‘speciali ‘: mai avvenuto prima, l’indiscrezione è clamorosa

Al Gf Vip potrebbero arrivare concorrenti ‘speciali ‘: mai avvenuto prima, l’indiscrezione sulla prossima edizione del reality è clamorosa.

Manca sempre meno all’inizio di una nuova avventura del GF Vip. Il reality più spiato della tv tornerà in onda a partire da lunedì 19 settembre 2022, con tante sorprese e novità.

A partire dalla new entry assoluta nel cast delle opinioniste: Sonia Bruganelli sarà affiancata dalla mitica Orietta Berti. Ma cosa sappiamo dei nuovi ‘vipponi’ che popoleranno la casa di Cinecittà? Le indiscrezioni, nel corso degli ultimi mesi, sono state davvero tantissimi. Anche grazie agli indizi che, di tanto in tanto, Alfonso Signorini ha fornito ai telespettatori attraverso il suo canale Instagram. E, a proposito di indiscrezioni, l’unica è davvero succulenta: in casa potrebbero entrare dei concorrenti davvero ‘particolari’. Qualcosa che non è mai successo prima nella storia del reality di Canale 5. Scopriamo di più.

Concorrenti ‘speciali’ in arrivo al GF Vip: di chi si tratta

Siete pronti all’apertura della porta rossa più famosa della tv? Da lunedì 19 settembre, il GF Vip tornerà a far compagnia al pubblico, con due appuntamenti settimanali e tantissimi colpi di scena. Come sempre, il programma sceglierà concorrenti che hanno tanto da raccontare e da condividere, dando vita a dinamiche continue e momenti di vera emozione. Ma chi entrerà nella casa del GF Vip 7?

Di nomi ne sono stati fatti davvero tanti, nel corso della ultime settimane. Solo uno di questi, però, è stato annunciato ufficialmente sulla pagina social del reality. Si tratta di Giovanni Ciacci, che entrerà nella casa con un messaggio davvero importante da condividere col pubblico. Ma, stando alle ultime indiscrezioni, in casa potrebbero entrare anche dei concorrenti molto ‘particolari’. Di cosa parliamo?

Dei sosia delle star! Come avrete notato, nei promo in onda nelle ultime settimane, appaiono diversi sosia, da Johnny Depp a Lady Gaga, fino alla regina Elisabetta d’Inghilterra. E se alcuni di loro entrassero davvero come concorrenti? L’indiscrezione, riportata anche da Giuseppe Porro, sta facendo il giro del web e, chiaramente, sta incuriosendo non poco il pubblico. Sarebbe la prima volta nella storia del reality che, accanto ai vip reali, troveremmo anche i vip ‘finti’: una novità assoluta che, senza dubbio, sconvolgerebbe la vita degli abitanti della casa. Ribadiamo che, al momento, si tratta di una semplice ipotesi, ma che sta facendo molto chiacchierare sul mondo del web.

A voi piacerebbe vedere i sosia accanto ai vipponi o preferite la versione ‘classica’ del reality show di Canale 5? Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire tutte le novità e, soprattutto, i nomi dei concorrenti ufficiali del GF Vip 7. Chi riuscirà a conquistare il pubblico e salire sul gradino più alto del podio? Stay tuned.