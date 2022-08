“Ho perso 14 kg”: Francesca Manzini mostra il suo cambiamento e lancia un messaggio importante attraverso il suo canale social.

Un video che non è passato inosservato, quello condiviso qualche ora fa da Francesca Manzini sul suo canale ufficiale di Instagram. Un video in cui la famosa imitatrice mostra i risultati ottenuti dopo il dimagrimento.

“Ho perduto 14 kg”, ha rivelato la Manzini nella didascalia al post, attraverso il quale ha voluto lanciare un messaggio ben preciso, spiegando cosa l’ha spinta a intraprendere questo percorso. In seguito, le sue parole nel dettagli e le immagini del suo cambiamento.

Francesca Manzini in costume sui social: “Ho perso 14 kg”, il messaggio

“Cambiare è un atto di coraggio e io l’ho avuto, sono voluta guarire, ho abbandonato la zona comfort su cui mi ero adagiata per anni”. Inizia così la didascalia che Francesca Manzini ha allegato all’ultimo post condiviso sul suo canale Instagram. Si tratta di un video in cui la conduttrice si mostra allo specchio in costume, in splendida forma. Una linea raggiunta dopo aver perso 14 chili, ma per un motivo per preciso: stare bene con se stessa.

“Ho voluto sentirmi e mi sto amando, è bellissimo, fatelo e non ascoltate nessuno se non voi stessi, chi vi ama e chi vi cura”. Queste le parole dell’ex concorrente di Amici Celebrieties, che sottolinea come abbia deciso di perdere peso per se stessa e non per compiacere gli altri. “Ho perduto 14 kg e devo ancora fare tanta strada per raggiungere l’equilibrio fisico, non lo stereotipo ‘acchiappalike’“, ha specificato la Manzini, lanciando un importante messaggio, in un’epoca social dove l’apparenza sembra essere diventata la cosa che conta di più. Il post, come sempre quando si tratta della splendida comica, ha ottenuto il pieno di likes e commenti, ricchi di complimenti per lei e per le sue preziose parole.

Parole che assumono ancora più significato poiché, in passato, la showgirl ha sofferto di gravi disturbi alimentari, anoressia e bulimia. “Invece di aprire il mio cuore e confrontarmi onestamente con i miei sentimenti io aprivo il frigorifero. O lo chiudevo, a seconda dell’esigenza. Dietro i miei caos alimentari c’erano le mie paure”, ha dichiarato in una recente intervista a Il Corriere della Sera. Un padre assente, una situazione familiare difficile e, successivamente, diversi amori tossici e tormentati: un passato non facile, quello della Manzini, che, però, oggi è riuscita a voltare pagina.

Lo ha fatto anche grazie al suo nuovo compagno, il 35 enne Marco Scimia, barbiere di professione e sosia della star del cinema Jhonny Depp. La loro storia d’amore procede a gonfie vele e grazie a lui Francesca ha ritrovato il sorriso: “È stata la luce. Marco mi ha dato la giovinezza, la possibilità di non sentirmi inferiore, di essere me stessa”, ha raccontato a Diva e Donna.