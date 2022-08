Impossibile dimenticarsi di Matt in Baywatch: dopo quasi 30 anni si mostra così, com’è oggi

Matt è stato uno dei protagonisti di Baywatch, ma com’è diventato oggi dopo quasi 30 ani? Resterete di stucco quando lo vedrete.

Sono tantissime le serie tv che si sono alternate sui nostri canali televisive, ma alcune sono completamente indimenticabili. A partire da Streghe fino a Beverly Hills 90210, la generazione degli anni ’90 ha avuto la possibilità di appassionarsi a storie davvero incredibili.

Cosa ne dite di Baywatch? Andata in onda dal 1989, la serie tv americana è andata in onda fino al 2001 ed ha saputo intrattenere il suo pubblico con ben 11 edizioni e 242 episodi. Chi è che non ne ha mai visto uno? Decisamente nessuno!

Se gli episodi di Baywatch sono stati tantissimi, altrettanto numerosi sono stati anche tutti i protagonisti che vi hanno preso parte, rendendo la serie tv indimenticabile. A partire dalla splendida Pamela Anderson, che all’epoca era giovanissima, fino all’affascinante Mitch, sono stati tantissimi i guardaspiaggia della contea di Los Angeles che sono entrati nel cuore del loro pubblico. Tra le pietre miliari della serie tv, però, non possiamo fare a meno di citare lui: il giovanissimo Matt Brody! Entrato nel cast nel corso della sua terza stagione, l’attore vi è rimasto fino alla quinta per poi comparire come ‘guest star’ nella sesta. A proposito di lui, com’è diventato oggi? Sono trascorsi quasi 30 anni, ma com’è cambiato negli anni?

Com’è diventato Matt di Baywatch oggi dopo quasi 30 anni?

Miriam Leone non è affatto cambiata dalla sua vittoria a Miss Italia, ma possiamo dire lo stesso del giovanissimo Matt Brody di Baywatch? Sono trascorsi più di 20 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata della serie tv, eppure alcuni suoi personaggi continuano ad essere amatissimi. Tra questi, c’è proprio l’aitante ed affascinante David Charvet.

Ai tempi di Baywatch, David Charvet era solo una ragazzino, eppure il suo personaggio ha fatto impazzire tutte le spettatrici. Capello lunghetto ed occhi chiari, il guardaspiaggia era il classico ‘piacione’ del gruppo! Cosa sappiamo adesso sul suo conto? Dopo essersi fatto conoscere nella famosa serie tv, l’attore francese ha cavalcato l’onda del successo. Sia come protagonista di altre serie tv evento di quegli anni che come cantante, il buon Charvet si è fatto ampiamente conoscere ed amare. Detto questo, siete curiosi di sapere com’è cambiato nel corso degli anni? Siamo riusciti a rintracciarlo sul suo canale social ufficiale e, spulciando la sua bacheca, individuato una serie di scatti che non solo ci mostrano l’attore ai giorni nostri, ma ci rendono ancora più chiara la sua trasformazione. Curiosi di vederlo? Guardate qui, resterete davvero a bocca aperta:

Non c’è assolutamente nulla da dire! David Charvet non è più quel giovane Matt Brody di Baywatch, eppure sembrerebbe che per lui il tempo non sia affatto cambiato! Qualche pelo grigrio c’è, ma è giusto che ci sia, per il resto è tutto identico al passato.